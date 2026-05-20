El Aston Villa es el campeón de la Europa League Con el Dibu Martínez y Emiliano Buendía –marcó un golazo– como titulares, el Aston Villa derrotó en la final 3 a 0 al Friburgo y se consagró. 20 de mayo 2026 · 18:03hs

Emiliano Buendía marcó el segundo tanto del Aston Villa.

Con un importante aporte argentino, el Aston Villa se consagró campeón de la UEFA Europa League. En la final disputada en el Tüpras Stadium de la ciudad de Estambul, Turquía, los Villanos superaron en la final al Friburgo alemán por 3 a 0 y gritaron campeón.

El conjunto inglés contó con la solvencia en el arco del Dibu Martínez y la calidad de Emiliano Buendía, autor de un golazo a los 45+3 minutos del primer tiempo para decretar el 2-0 parcial. Los otros goles fueron anotados por Youri Tielemans y Morgan Rogers.

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El Aston Villa llegó a su cuarto título internacional, luego de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001. Por su parte, el Dibu Martínez logró su quinto título en clubes, tras la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal. Mientras que Buendía tuvo su tercera coronación tras el EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.