Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Un alumno de 14 años fue sorprendido con una réplica de pistola dentro de una escuela de Concordia, generando alarma en la comunidad educativa.

Un hecho que generó profunda preocupación en la comunidad educativa de Concordia se registró en la tarde de este lunes 19 de mayo, cuando la Comisaría Segunda debió intervenir en la escuela Benito Garat tras confirmarse que un estudiante de 14 años portaba una réplica de arma de fuego en el interior del establecimiento.

La situación, que provocó alarma y temor entre los docentes y los alumnos presentes, motivó el rápido despliegue de los efectivos policiales, bajo la coordinación del segundo jefe de la dependencia, Cristian Fernández.

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En el lugar, y por disposición del fiscal en turno, Martín Núñez, el personal policial procedió al secuestro de una réplica de arma de fuego sin puño, cuyas características estéticas son similares a las de una pistola calibre 9 milímetros.

Hijo de narcos

Según datos recabados por el sitio Concordia Policiales, el adolescente involucrado en el episodio es hijo de una pareja que cuentan con condenas firmes por su participación en una causa de narcotráfico ligada al denominado clan familiar Francia-Trinidad.

Cabe recordar que la organización narco-criminal fue desarticulada en el año 2019 tras un operativo de la Policía Federal Argentina. En el marco del proceso judicial, Néstor Francia acordó mediante un juicio abreviado una pena de seis años y medio de prisión al ser considerado el líder y jefe de la estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad de Concordia.

Por su parte, María Lorena Trinidad recibió una pena de seis años de prisión. Según constaba en la investigación penal desarrollada en aquel momento, la mujer desempeñaba un rol clave en la organización, teniendo a su cargo las tareas vinculadas a la contabilidad de la banda y la logística para el traslado de las sustancias prohibidas desde Buenos Aires.