Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense perdió 2-1 ante el León en Bogotá en Colombia y perdió la chance de asegurar su pase a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

Platense perdió 2-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá y dejó escapar la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Calamar, segundo en el Grupo E, dependía de una victoria para avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria, no logró el resultado y deberá definir su futuro en la última fecha.