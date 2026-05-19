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Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

Platense perdió 2-1 ante el León en Bogotá en Colombia y perdió la chance de asegurar su pase a la siguiente instancia con una fecha de antelación.

19 de mayo 2026 · 23:10hs
Platense perdió local.

Platense perdió local.

Platense perdió 2-1 frente a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá y dejó escapar la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Calamar, segundo en el Grupo E, dependía de una victoria para avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria, no logró el resultado y deberá definir su futuro en la última fecha.

Ivan Scarpeta y Hugo Rodallega anotaron para los locales y Augusto Lotti descontó para el conjunto de Vicente López.

Platense celebró en la cancha de Temperley.

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