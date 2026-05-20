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Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Con la inauguración de la iluminación en la cancha 4, Club Tilcara amplía sus espacios de entrenamiento y fortalece su infraestructura deportiva.

20 de mayo 2026 · 14:39hs
Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos.

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos.

El Club Tilcara continúa dando pasos firmes en el crecimiento de su infraestructura deportiva. En esta oportunidad, la institución inauguró la iluminación de la cancha 4, una obra que permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad diaria.

Con esta incorporación, las canchas 2, 3 y 4 ya cuentan con iluminación artificial, sumando nuevas alternativas para las prácticas de rugby y fortaleciendo el trabajo deportivo que se realiza de manera permanente en el club.

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La concreción de este importante avance fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva, la Subcomisión de Rugby y el Grupo Gira, que realizó además un aporte económico clave para la compra de las luminarias.

Desde la institución destacaron que esta mejora forma parte de un proceso continuo de crecimiento y modernización de los espacios deportivos, con el objetivo de brindar mejores condiciones a jugadores, entrenadores y socios.

El Club Tilcara reafirma así su compromiso con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de su comunidad, apostando siempre al crecimiento y al trabajo colectivo.

"Seguimos trabajando para acompañar el crecimiento permanente de nuestra institución y ofrecer más y mejores espacios para nuestros deportistas", señalaron desde el club.

cancha Rugby Tilcara
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