Con la inauguración de la iluminación en la cancha 4, Club Tilcara amplía sus espacios de entrenamiento y fortalece su infraestructura deportiva.

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos.

El Club Tilcara continúa dando pasos firmes en el crecimiento de su infraestructura deportiva . En esta oportunidad, la institución inauguró la iluminación de la cancha 4, una obra que permitirá ampliar los horarios de entrenamiento y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad diaria.

Con esta incorporación, las canchas 2, 3 y 4 ya cuentan con iluminación artificial, sumando nuevas alternativas para las prácticas de rugby y fortaleciendo el trabajo deportivo que se realiza de manera permanente en el club.

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La concreción de este importante avance fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva, la Subcomisión de Rugby y el Grupo Gira, que realizó además un aporte económico clave para la compra de las luminarias.

Desde la institución destacaron que esta mejora forma parte de un proceso continuo de crecimiento y modernización de los espacios deportivos, con el objetivo de brindar mejores condiciones a jugadores, entrenadores y socios.

El Club Tilcara reafirma así su compromiso con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de su comunidad, apostando siempre al crecimiento y al trabajo colectivo.

"Seguimos trabajando para acompañar el crecimiento permanente de nuestra institución y ofrecer más y mejores espacios para nuestros deportistas", señalaron desde el club.