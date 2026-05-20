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Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

La dirigencia de Patronato convocará a sus socios a una asamblea extraordinaria. La misma se realizará el viernes 29 de mayo.

20 de mayo 2026 · 21:55hs
Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

La dirigencia del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica convocará a una asamblea ordinaria extraordinaria que se desarrollará el viernes 29 de mayo desde las 17. Entre los principales puntos a tratar aparecen la renovación del estatuto institucional, la creación de una mutual y la posibilidad de alquilar el estadio Presbítero Bartolomé Grella para espectáculos culturales.

Uno de los temas centrales será la modificación del período presidencial, que pasaría de dos a cuatro años por mandato. Además, se debatirá la creación de la Mutual Patronato, iniciativa orientada a ampliar los servicios para socios e integrantes de la institución.

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Asamblea y renovación del estatuto rojinegro

Por otra parte, también se pondrá en consideración el alquiler del estadio Grella para la realización de espectáculos culturales, con el objetivo de generar nuevos ingresos para la entidad rojinegra, consigna Código Patrón.

Patronato asamblea socios
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