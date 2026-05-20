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Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

Con un agónico empate 2 a 2 frente a Santos, San Lorenzo se acerca a la clasificación en la Copa Sudamericana.

20 de mayo 2026 · 21:14hs
Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

San Lorenzo rescató un valioso empate 2 a 2 frente a Santos en el estadio Urbano Caldeira de Brasil, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El Ciclón estuvo dos goles abajo y logró igualarlo a falta de seis minutos para el cierre, resultado que lo mantiene como líder de la zona y dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

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Santos golpeó de entrada en Brasil

El conjunto brasileño golpeó desde el inicio. Apenas transcurridos 58 segundos, una pérdida ofensiva de Nahuel Perrito Barrios derivó en una rápida transición del Peixe. Benjamín Rollheiser, Miguel Terceros y Gabigol combinaron a pura velocidad y el delantero lanzó un centro cruzado para que Gabriel Bontempo empujara la pelota a la red y decretara el 1-0.

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El golpe dejó sentido al equipo dirigido por Gustavo Álvarez, que intentó reaccionar, aunque se encontró con la seguridad de Gabriel Brazão, figura clave para sostener la ventaja local. Sobre el cierre del primer tiempo, Santos amplió la diferencia. Tras una infracción de Facundo Gulli cerca del área, Gabigol ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó ingresando junto al palo derecho defendido por Orlando Gill para establecer el 2-0 en tiempo adicionado.

San Lorenzo reaccionó a tiempo y cosechó un puntazo

San Lorenzo parecía complicado, pero en el complemento mostró otra actitud. Con mayor decisión y empuje ofensivo comenzó a arrinconar al conjunto brasileño y encontró el descuento a los 71 minutos. Mathías De Ritis apareció solo dentro del área y conectó de cabeza para vencer a Brazão y darle vida al Ciclón.

El envión anímico impulsó a los de Boedo, que siguieron insistiendo hasta alcanzar la igualdad a los 84’. Facundo Gulli encabezó una buena acción ofensiva y asistió a Rodrigo Auzmendi, quien definió con precisión para sellar el 2-2 definitivo en Vila Belmiro.

Como quedó el Ciclón en la Copa Sudamericana

Con este empate, San Lorenzo encabeza las posiciones del Grupo D con siete unidades y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final. En el cierre de la fase de grupos recibirá a Recoleta de Paraguay en el Nuevo Gasómetro. Santos, por su parte, quedó último con cuatro puntos y cerrará su participación como local ante Deportivo Cuenca.

San Lorenzo Copa Sudamericana
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