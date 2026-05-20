Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Este miércoles, un cordobés acertó los números del Quini 6 Tradicional y ganó más e $2.000 millones. En La Segunda, un entrerriano se hizo millonario.

Un cordobés acertó los números del Quini 6 Tradicional y ganó más e $2.000 millones.

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles se repartieron varios millones de pesos tras los aciertos en los pozos Tradicionales y La Segunda. En el primero, un cordobés ganó $2.449.126.789,20. En tanto que en La Segunda, dos afortunados se hicieron de $857.840.041,80, uno de ellos es de Entre Ríos, más precisamente de Concordia.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo habrá en juego 9.000 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron las luz fueron los siguientes: 18-08-32-22-10-07. En esta modalidad hubo un afortunado que acertó todos los números y se llevó $2.449.126.789,20. Es de la provincia de Córdoba, más precisamente de Río Cuarto.

Por otra parte, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 33-13-22-07-09-45. Acá también hubo dos afortunados que se repartirán $857.840.041,80. Uno de los ganadores es de Concordia y otro de Rafaela.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 26-36-16-45-25-42. En esta especialidad el pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.098.635.249.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 13-23-37-26-42-04. En este modalidad hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $10.576.476,10. Dos de los ganadores son de Entre Ríos.