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Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó otra vez superávit en abril

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$ 2.711 millones por el aumento histórico de exportaciones.

20 de mayo 2026 · 22:53hs
Por exportaciones récord

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó otra vez superávit en abril.

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$ 2.711 millones y entablar el vigésimo noveno mes consecutivo, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el intercambio total (que suma exportaciones e importaciones) alcanzó US$15.118 millones con un incremento de 15,1% contra abril del 2025.

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Los números de la balanza comercial

En ese sentido, las exportaciones totalizaron US$ 8.914 millones, registrando una suba de 33,6% interanual. Este ascenso se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Para las importaciones el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$ 6.204 millones. La merma se explica por la disminución de lascantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

Grandes rubros

Las exportaciones de los grandes rubros aumentaron US$2.240 millones, lo que implicó un incremento de 33,6% interanual, y todos los rubros se incrementaron respecto a abril del 2025. Las cantidades vendidas crecieron 20,6% y los precios se elevaron 10,8%.

Combustibles y energías tuvieron récord de US$1.554 millones, con una suba de US$718 millones y un crecimiento de 85,9% año vs año. La dinámica estuvo impulsada por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes, al tiempo que las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%.

Las manufacturas de origen industrial fue el segundo rubro con mayor presencia exportadora: se elevaron 43,3% con una diferencia interanual de US$ 763 millones; las cantidades y los precios aumentaron 24% y 15,6%, respectivamente.

Los productos primarios se incrementaron un cuarto (25%) con US$ 425 millones, en donde las cantidades aumentaron por esa misma proporción y los precios 0,2%.

Por último, las ventas de manufacturas de origen agropecuario fueron de US$ 2.705 millones (+14,1% interanual), con un alza de las exportaciones por US$ 333 millones. Los precios ascendieron 8,7% y las cantidades 5%.

Principales socios

China se mantuvo como el principal socio comercial del país, a pesar de haber registrado un saldo deficitario de US$ 706 millones.

Las exportaciones hacia el país asiático subieron 58,8% (US$ 656 millones) y las importaciones cayeron 3% (US$ 1.363 millones).

El saldo deficitario también se registró con la Unión Europea (UE) por US$ 246 millones, producto de US$ 659 millones en ventas hacia el bloque (+9,1%) y compras por US$ 905 millones (+2%).

Brasil también quedó con un saldo negativo por US$ 177 millones. A pesar de que las importaciones cayeron un 17,9% (US$ 1.335 millones), terminaron por encima de las exportaciones (US$ 1.158 millones) que aumentaron 23,9%.

Únicamente Estados Unidos y Chile quedaron con saldo positivo. El primero fue de US$ 355 millones, producto de ventas por US$ 876 millones (+33,9%) y compras por US$ 521 millones (-4,5%); para el segundo, el saldo alcanzó los US$ 644 millones como consecuencia de US$ 732 millones en exportaciones (+33,8%) y US$ 88 millones en importaciones (+35,1%).

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