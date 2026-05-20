Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó otra vez superávit en abril.

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$ 2.711 millones por el aumento histórico de exportaciones.

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de US$ 2.711 millones y entablar el vigésimo noveno mes consecutivo, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el intercambio total (que suma exportaciones e importaciones) alcanzó US$15.118 millones con un incremento de 15,1% contra abril del 2025.

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Los números de la balanza comercial

En ese sentido, las exportaciones totalizaron US$ 8.914 millones, registrando una suba de 33,6% interanual. Este ascenso se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Para las importaciones el resultado fue distinto: cayeron 4% contra el mismo mes del último año hasta los US$ 6.204 millones. La merma se explica por la disminución de lascantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%.

Grandes rubros

Las exportaciones de los grandes rubros aumentaron US$2.240 millones, lo que implicó un incremento de 33,6% interanual, y todos los rubros se incrementaron respecto a abril del 2025. Las cantidades vendidas crecieron 20,6% y los precios se elevaron 10,8%.

Combustibles y energías tuvieron récord de US$1.554 millones, con una suba de US$718 millones y un crecimiento de 85,9% año vs año. La dinámica estuvo impulsada por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes, al tiempo que las cantidades exportadas crecieron 53,2%, y los precios 21,3%.

Las manufacturas de origen industrial fue el segundo rubro con mayor presencia exportadora: se elevaron 43,3% con una diferencia interanual de US$ 763 millones; las cantidades y los precios aumentaron 24% y 15,6%, respectivamente.

Los productos primarios se incrementaron un cuarto (25%) con US$ 425 millones, en donde las cantidades aumentaron por esa misma proporción y los precios 0,2%.

Por último, las ventas de manufacturas de origen agropecuario fueron de US$ 2.705 millones (+14,1% interanual), con un alza de las exportaciones por US$ 333 millones. Los precios ascendieron 8,7% y las cantidades 5%.

Principales socios

China se mantuvo como el principal socio comercial del país, a pesar de haber registrado un saldo deficitario de US$ 706 millones.

Las exportaciones hacia el país asiático subieron 58,8% (US$ 656 millones) y las importaciones cayeron 3% (US$ 1.363 millones).

El saldo deficitario también se registró con la Unión Europea (UE) por US$ 246 millones, producto de US$ 659 millones en ventas hacia el bloque (+9,1%) y compras por US$ 905 millones (+2%).

Brasil también quedó con un saldo negativo por US$ 177 millones. A pesar de que las importaciones cayeron un 17,9% (US$ 1.335 millones), terminaron por encima de las exportaciones (US$ 1.158 millones) que aumentaron 23,9%.

Únicamente Estados Unidos y Chile quedaron con saldo positivo. El primero fue de US$ 355 millones, producto de ventas por US$ 876 millones (+33,9%) y compras por US$ 521 millones (-4,5%); para el segundo, el saldo alcanzó los US$ 644 millones como consecuencia de US$ 732 millones en exportaciones (+33,8%) y US$ 88 millones en importaciones (+35,1%).