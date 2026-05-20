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Rogelio Frigerio puso en marcha un operativo de seguridad con monitoreo en tiempo real

El gobernador de Rogelio Frigerio puso en marcha un sistema con un despliegue basado en el uso de tecnología para combatir el delito.

20 de mayo 2026 · 22:42hs
Rogelio Frigerio puso en marcha un operativo de seguridad con monitoreo en tiempo real.

Gobierno de Entre Ríos

Rogelio Frigerio puso en marcha un operativo de seguridad con monitoreo en tiempo real.

Con monitoreo en tiempo real desde la Sala de Situación, el gobernador de Rogelio Frigerio puso en marcha este miércoles un despliegue basado en el uso de tecnología para combatir el delito. "Hoy es un hecho histórico, donde le estamos demostrando a los delincuentes y a los narcos el poder de nuestra Policía", afirmó el mandatario.

La presentación se realizó en la Escuela de Oficiales de Policía Doctor Salvador Maciá, en Paraná, y fue supervisado también por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. La transmisión conjunta integró a intendentes de distintas localidades de la provincia, consolidando un trabajo conjunto y federal.

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La palabra de Rogelio Frigerio

En esa línea, Frigerio remarcó que se trató de un "operativo inédito", que contó con 1.600 efectivos policiales desplegados en distintos puntos de la provincia, "mostrando todo el instrumental con el que hemos equipado a nuestra Policía en estos 29 meses de gestión".

Asimismo, subrayó la importancia de que todos los puntos de la provincia cuenten con conectividad. "Es uno de los hitos más importantes, porque sin conectividad y sin comunicación es muy difícil ordenar y coordinar las fuerzas de seguridad. Por eso hemos realizado una inversión muy importante y hoy todas las fuerzas, en todos los rincones de la provincia están conectadas", sostuvo.

Por último, el gobernador afirmó que se trata de una "demostración de la capacidad de nuestra fuerza de seguridad, para que los únicos que tengan miedo sean los delincuentes y los narcos, y los entrerrianos puedan vivir en paz". "Esa es la misión que tiene nuestra Policía y el objetivo que le hemos encomendado al ministro de Seguridad y Justicia. En eso hemos trabajado incansablemente durante estos meses de gestión", agregó, al tiempo que consideró que la gente percibe todo ese trabajo.

"Respuesta inteligente y preventiva"

Por su parte, Roncaglia explicó que el operativo "no es en contra de nadie ni busca estigmatizar a ningún barrio. Es una respuesta inteligente y preventiva, basada en datos que indican dónde más se necesita intervenir", y remarcó que sin seguridad "no hay bienestar ni crecimiento económico posible".

En tanto, González señaló que este lanzamiento "marca un hito institucional" y precisó que el operativo permitirá "apreciar la inversión realizada en estos 29 meses". Además, explicó que "se llama Blindaje porque contempla cobertura aérea, terrestre y acuática".

También participaron de la presentación del Operativo Blindaje Seguro, el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, y el subjefe de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Clausich.

El Operativo contempla el blindaje de los 10 pasos fronterizos de la provincia -tres con Uruguay, cuatro con Corrientes, dos con Santa Fe y uno con Buenos Aires-, controles exhaustivos en todos los puestos de seguridad vial y un fuerte monitoreo de la actividad cotidiana. Además, se presentaron los programas Barrio Seguro, Campo Seguro y Escuela Segura, que incluyen el despliegue de Islas Seguras patrulladas por lanchas de la Policía Rural y procedimientos de requisa en la Unidad Penal Nº 1.

Rogelio Frigerio Policía Gobernador
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