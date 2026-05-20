Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó en la Copa Argentina

Atlético Tucumán se impuso por 3 a 0 y ahora espera rival para los octavos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor de Unión e Independiente.

De la mano de un segundo tiempo goleador, Atlético Tucumán goleó a Talleres por 3-0 y se metió así en los octavos de final de la Copa Argentina. Ahora, el equipo de Julio César Falcioni espera por conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre Unión e Independiente.

Ya a los tres minutos de iniciado el encuentro, el Decano madrugó a la T con un gol de Renzo Tesuri. Así, el partido para los cordobeses comenzó cuesta arriba y no fue sino hasta el segundo tiempo cuando pudieron haber encontrado el empate, pero un gol de Ronaldo Martínez a los nueve minutos fue anulado por una posición adelantada que no pudo apreciarse en las repeticiones.

Atlético Tucumán lo liquidó de contragolpe

Ya con Talleres lanzado en busca del empate, el Decano generó dos contras letales que derivaron en el 3-0 final: primero, a los 12 minutos desde los pies de Lautaro Godoy; después, a los 31, Nicolás Laméndola selló la goleada que colocó al Decano en octavos de final.

Ahora, el equipo de Falcioni aguarda por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Unión e Independiente. En tanto, después de la salida de Carlos Tevez como entrenador y con el interinato de Ezequiel Carboni, la T deberá barajar y dar de nuevo, de cara a la próxima temporada.