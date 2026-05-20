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Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó en la Copa Argentina

Atlético Tucumán se impuso por 3 a 0 y ahora espera rival para los octavos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor de Unión e Independiente.

20 de mayo 2026 · 19:55hs
Atlético Tucumán golpeó en los momentos justos y pasó de ronda.

Prensa Copa Argentina

Atlético Tucumán golpeó en los momentos justos y pasó de ronda.

De la mano de un segundo tiempo goleador, Atlético Tucumán goleó a Talleres por 3-0 y se metió así en los octavos de final de la Copa Argentina. Ahora, el equipo de Julio César Falcioni espera por conocer a su próximo rival, que saldrá del cruce entre Unión e Independiente.

Ya a los tres minutos de iniciado el encuentro, el Decano madrugó a la T con un gol de Renzo Tesuri. Así, el partido para los cordobeses comenzó cuesta arriba y no fue sino hasta el segundo tiempo cuando pudieron haber encontrado el empate, pero un gol de Ronaldo Martínez a los nueve minutos fue anulado por una posición adelantada que no pudo apreciarse en las repeticiones.

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Ya con Talleres lanzado en busca del empate, el Decano generó dos contras letales que derivaron en el 3-0 final: primero, a los 12 minutos desde los pies de Lautaro Godoy; después, a los 31, Nicolás Laméndola selló la goleada que colocó al Decano en octavos de final.

Ahora, el equipo de Falcioni aguarda por conocer a su rival, que saldrá del cruce entre Unión e Independiente. En tanto, después de la salida de Carlos Tevez como entrenador y con el interinato de Ezequiel Carboni, la T deberá barajar y dar de nuevo, de cara a la próxima temporada.

Atlético Tucumán Talleres Copa Argentina Fútbol
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