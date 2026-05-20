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Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

En varias localidades entrerrianas, Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas en el marco de la reforma previsional que impulsa la Provincia.

20 de mayo 2026 · 21:41hs
Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas en el marco de la reforma previsional en Entre Ríos.

Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas en el marco de la reforma previsional en Entre Ríos.

En el marco del proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno de Entre Ríos, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, encabezó encuentros informativos con distintos sectores de la sociedad en localidades entrerrianas.

“El objetivo es estar mano a mano con todos los que quieran asistir, explicar las medidas y escuchar las inquietudes que existan”, señaló el funcionario provincial.

La concentración de ATE se realizó frente al Ministerio de Salud de la provincia.

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Gastón Bagnat y la Reforma previsional

Bagnat precisó que durante las recorridas también se mantiene diálogo con los gremios que se manifiestan respecto al proyecto. “Siempre hay una etapa previa con los gremios, donde recibimos con mucho respeto los petitorios o propuestas que tengan, damos las explicaciones que exijan y se los invita a participar”, indicó.

La agenda de reuniones comenzó en Rosario del Tala, además de encuentros en Victoria y Gualeguaychú; e Islas del Ibicuy. Las próximas jornadas tendrán lugar este jueves en Diamante y el viernes en Nogoyá.

El titular de la Caja remarcó que en cada una de las instancias lo que se busca es “explicar los temas principales y adelantar específicamente cómo van a afectar o no las medidas que es necesario tomar”.

Asimismo, Bagnat destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía y los distintos actores involucrados en el debate. “Creo que es muy importante que el presidente de la Caja esté visitando las ciudades para dialogar y explicar”, concluyó.

Reforma previsional Gastón Bagnat localidades Entrerrianas Provincia
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