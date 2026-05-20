River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

River Plate va por el pase a octavos con un ojo en la final del Torneo Apertura del domingo. Están 1 a 0 para la visita.

En el medio de una durísima seguidilla de partidos que lo tuvo jugando 12 encuentros en apenas un mes y medio, River se prepara para recibir a RB Bragantino por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet, que ya sabe que terminará la jornada como líder independientemente del resultado obtenido, optará por un once alternativo, con la cabeza en la final del domingo frente a Belgrano y a sabiendas de que hay muchas bajas en el plantel. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

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Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

18 minutos: todavía no se armó el partido

River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.

8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha

El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.

COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Salieron los equipos a la cancha!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Bragantino

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(1) Franco Armani

(36) Ulises Giménez

(20) Germán Pezzella

(17) Paulo Díaz

(31) Facundo González

(34) Giuliano Galoppo

(22) Kevin Castaño

(8) Maximiliano Meza

(10) Juan Fernando Quintero

(38) Ian Subiabre

(7) Maximiliano Salas

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(13) Lautaro Rivero

(40) Lucas Obregón

(19) Kendry Páez

(25) Lautaro Pereyra

(39) Santiago Lencina

(43) Valentín Lucero

(44) Lucas Silva

(52) Jonathan Spiff

Entrenador: Eduardo Coudet

Formación de RB Bragantino confirmada

Titulares

(1) Cleiton

(23) Agustín Sant'Anna

(4) Alix Vinicius

(14) Pedro Henrique

(29) Juninho Capixaba

(6) Gabriel

(7) Eric Ramires

(32) José María Herrera

(21) Lucas Barbosa

(30) Henry Mosquera

(9) Isidro Pitta

Suplentes

(18) Tiago Volpi

(12) Vanderlan

(16) Gustavo Marques

(34) José Hurtado

(46) Breno

(15) Ignacio Sosa

(20) Rodriguinho

(8) Eduardo Sasha

(11) Fernando

(17) Vinicinho

(22) Gustavinho

(57) Marcelinho Braz

Los datos de River vs. B Bragantino, por la Copa Sudamericana