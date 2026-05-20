En el medio de una durísima seguidilla de partidos que lo tuvo jugando 12 encuentros en apenas un mes y medio, River se prepara para recibir a RB Bragantino por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet, que ya sabe que terminará la jornada como líder independientemente del resultado obtenido, optará por un once alternativo, con la cabeza en la final del domingo frente a Belgrano y a sabiendas de que hay muchas bajas en el plantel. Están 0 a 0 en el primer tiempo.
River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana
River Plate va por el pase a octavos con un ojo en la final del Torneo Apertura del domingo. Están 1 a 0 para la visita.
Minuto a minuto
29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol
El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
18 minutos: todavía no se armó el partido
River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.
8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha
El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.
COMENZÓ EL PARTIDO!
¡Salieron los equipos a la cancha!
Ya se viene el encuentro entre River Plate y Bragantino
Formación de River Plate confirmada
Titulares
- (1) Franco Armani
- (36) Ulises Giménez
- (20) Germán Pezzella
- (17) Paulo Díaz
- (31) Facundo González
- (34) Giuliano Galoppo
- (22) Kevin Castaño
- (8) Maximiliano Meza
- (10) Juan Fernando Quintero
- (38) Ian Subiabre
- (7) Maximiliano Salas
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (13) Lautaro Rivero
- (40) Lucas Obregón
- (19) Kendry Páez
- (25) Lautaro Pereyra
- (39) Santiago Lencina
- (43) Valentín Lucero
- (44) Lucas Silva
- (52) Jonathan Spiff
Entrenador: Eduardo Coudet
Formación de RB Bragantino confirmada
Titulares
- (1) Cleiton
- (23) Agustín Sant'Anna
- (4) Alix Vinicius
- (14) Pedro Henrique
- (29) Juninho Capixaba
- (6) Gabriel
- (7) Eric Ramires
- (32) José María Herrera
- (21) Lucas Barbosa
- (30) Henry Mosquera
- (9) Isidro Pitta
Suplentes
- (18) Tiago Volpi
- (12) Vanderlan
- (16) Gustavo Marques
- (34) José Hurtado
- (46) Breno
- (15) Ignacio Sosa
- (20) Rodriguinho
- (8) Eduardo Sasha
- (11) Fernando
- (17) Vinicinho
- (22) Gustavinho
- (57) Marcelinho Braz
Los datos de River vs. B Bragantino, por la Copa Sudamericana
- Hora: 21.30
- TV: DSports
- Árbitro: Gustavo Tejera
- VAR: Christian Ferreyra
- Estadio: El Monumental