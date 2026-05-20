Uno Entre Rios | Ovación | River

River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

River Plate va por el pase a octavos con un ojo en la final del Torneo Apertura del domingo. Están 1 a 0 para la visita.

20 de mayo 2026 · 21:29hs
River pierde de local.

Prensa River

River pierde de local.
River juega de local con equipo alternativo.

Prensa River

River juega de local con equipo alternativo.

En el medio de una durísima seguidilla de partidos que lo tuvo jugando 12 encuentros en apenas un mes y medio, River se prepara para recibir a RB Bragantino por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet, que ya sabe que terminará la jornada como líder independientemente del resultado obtenido, optará por un once alternativo, con la cabeza en la final del domingo frente a Belgrano y a sabiendas de que hay muchas bajas en el plantel. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

Minuto a minuto

29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol

Yael Falcón Pérez fue el elegido para la final del Torneo Apertura.

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano.

Torneo Apertura: dónde y cuándo se jugará la final entre River y Belgrano

El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

18 minutos: todavía no se armó el partido

River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.

8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha

El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.

COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Salieron los equipos a la cancha!

Ya se viene el encuentro entre River Plate y Bragantino

Formación de River Plate confirmada

Titulares

  • (1) Franco Armani
  • (36) Ulises Giménez
  • (20) Germán Pezzella
  • (17) Paulo Díaz
  • (31) Facundo González
  • (34) Giuliano Galoppo
  • (22) Kevin Castaño
  • (8) Maximiliano Meza
  • (10) Juan Fernando Quintero
  • (38) Ian Subiabre
  • (7) Maximiliano Salas

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (13) Lautaro Rivero
  • (40) Lucas Obregón
  • (19) Kendry Páez
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (39) Santiago Lencina
  • (43) Valentín Lucero
  • (44) Lucas Silva
  • (52) Jonathan Spiff

Entrenador: Eduardo Coudet

Formación de RB Bragantino confirmada

Titulares

  • (1) Cleiton
  • (23) Agustín Sant'Anna
  • (4) Alix Vinicius
  • (14) Pedro Henrique
  • (29) Juninho Capixaba
  • (6) Gabriel
  • (7) Eric Ramires
  • (32) José María Herrera
  • (21) Lucas Barbosa
  • (30) Henry Mosquera
  • (9) Isidro Pitta

Suplentes

  • (18) Tiago Volpi
  • (12) Vanderlan
  • (16) Gustavo Marques
  • (34) José Hurtado
  • (46) Breno
  • (15) Ignacio Sosa
  • (20) Rodriguinho
  • (8) Eduardo Sasha
  • (11) Fernando
  • (17) Vinicinho
  • (22) Gustavinho
  • (57) Marcelinho Braz

Los datos de River vs. B Bragantino, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30
  • TV: DSports
  • Árbitro: Gustavo Tejera
  • VAR: Christian Ferreyra
  • Estadio: El Monumental

River Bragantino Monumental Sudamericana
Noticias relacionadas
River buscará el título con un plantel diezmado.

River con las bajas de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno para la final del Torneo Apertura

Facundo Colidio festeja el gol de River con sus compañeros.

River derrotó a Central en el estadio Monumental y jugará la final en Córdoba

En la tercera fecha de este certamen, Central y River igualaron sin goles en Rosario.

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

En River montaron el obrador destinado a la refacción.

River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Quini 6: un apostador entrerriano ganó en la modalidad La Segunda

Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

Patronato: asamblea extraordinariay renovación de estatuto

Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

Policiales
Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Paraná: una persona resultó con lesiones de consideración tras un accidente

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

La defensora de Airaldi relativizó la declaración de la exempleada, las escuchas y negó una pista clandestina

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Investigan las causas de la muerte de un enfermero en Paraná

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Estudiante de 14 años llevó una réplica de arma a una escuela de Concordia

Ovación
River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

River Plate pierde contra Bragantino por la Sudamericana

Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

Copa Sudamericana: San Lorenzo reaccionó y rescató un puntazo en Brasil

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

Club Tilcara inauguró la iluminación de la cancha 4 y amplía sus espacios deportivos

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

El Aston Villa es el campeón de la Europa League

Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó en la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó a Talleres y avanzó en la Copa Argentina

La provincia
Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

Reforma previsional: Gastón Bagnat desarrolla charlas informativas

ATE se movilizó contra los recortes en la salud pública

ATE se movilizó contra los recortes en la salud pública

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Desde el Masvernat se refirieron al video de roedores en el nosocomio

Presentarán el libro El Federalismo Entrerriano, de Noni Medel

Presentarán el libro "El Federalismo Entrerriano", de Noni Medel

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

OCEDIC y TikTok lanzan un congreso regional para prevenir el cibercrimen

Dejanos tu comentario