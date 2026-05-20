ATE se movilizó contra los recortes en la salud pública

En el marco de la Jornada Nacional de Protesta, durante este miércoles ATE Entre Ríos se manifestó frente al Ministerio de Salud.

En el marco de la Jornada Nacional de Protesta en todo el ámbito de la salud pública, durante este miércoles, ATE Entre Ríos se manifestó frente al Ministerio de Salud de la provincia. La actividad estuvo marcada por la protesta con carteles, cánticos, volantes y radio abierta.

La jornada se replicó en diferentes localidades de la provincia bajo distintas modalidades: paros, asambleas, movilizaciones y otras acciones durante 24 horas, garantizando en todas las actividades las guardias mínimas.

Los referentes de ATE

Desde ATE, el Secretario General del Sindicato en Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó: “Hoy estamos presentes en el Ministerio y en muchos de los efectores de la provincia, el desguace del Estado y la salud pública impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei y la administración provincial de Rogelio Frigerio, en defensa de los salarios, la salud pública y la continuidad de los programas sanitarios esenciales”.

Mariana Luján, Secretaria Administrativa y referente principal del del Ministerio, hizo referencia al ajuste sobre la salud y la criminal desigualdad que dichas políticas genera. Asimismo, explicó que “el sistema público sostiene a millones de personas todos los días, pero el Gobierno nacional recorta programas, desfinancia provincias, reduce medicamentos esenciales y demora vacunas”.

Por otro lado, Luján denunció las medidas persecutorias llevadas adelante por la Directora de RR.HH. del organismo, Beatriz Brandan, quien exigía a los trabajadores y trabajadoras que se registraran por participar de la jornada. Por este motivo, una comitiva encabezada por Mariana Luján, se dirigió a repudiar la medida a la oficina de Brandan.

Cabe agregar que, en la misma jornada e integrando la lucha por la Defensa de la Jubilación de las y los entrerrianos, se continuó con la junta de firmas para el petitorio que será entregado a los legisladores en los próximos días.

El principal punto de reclamo es el inmediato inicio de un proceso de recuperación de los salarios ante el rechazo del Sindicato al último ofrecimiento, donde se continúan liquidando montos no remunerativos y no bonificables, generando déficit de la Caja de Jubilaciones, la Obra Social y provocando más aun el deterioro en los salarios de los pasivos.