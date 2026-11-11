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Partido interrumpido por violencia en el fútbol de Concordia

Una situación de violencia se dio en Concordia por la agresión de un futbolista de Constitución hacia el juez Guido Córdoba.

11 de noviembre 2026 · 10:03hs
Guido Córdoba fue violentado por un futbolista tras una decisión del árbitro.

Guido Córdoba fue violentado por un futbolista tras una decisión del árbitro.

La décima fecha del torneo clausura de la Liga Concordiense de Fútbol se vio empañada por un incidente violento ocurrido en uno de los partidos. En el segundo tiempo, cuando el partido entre el Club Atlético Colegiales y el Club Defensores de la Constitución estaba empatado 2 a 2, el juez cayó al suelo en medio de los empujones entre futbolistas y debió ser asistido por personal policial tras la acción de violencia.

Violencia contra un &aacute;rbitro.

Violencia contra un árbitro.

El incidente se produjo cuando transcurrían 25 minutos del segundo tiempo y el marcador estaba igualado 2 a 2, en un compromiso de especial importancia para ambos equipos debido a que se encuentran involucrados en la definición de los puestos de descenso y promoción de la Liga Concordiense de Fútbol.

Según la información conocida sobre lo sucedido, el futbolista de Constitución, Fabián González golpeó al árbitro Guido Córdoba, luego de manifestar su desacuerdo con una decisión adoptada por el juez durante el desarrollo del partido.

El partido se desarrollaba con un resultado igualado en dos goles cuando se produjo la jugada que desencadenó los incidentes. La agresión derivó en un momento de tensión entre los futbolistas, con empujones y enfrentamientos dentro del terreno de juego.

Como consecuencia del golpe recibido y de los movimientos que se produjeron durante el altercado, Córdoba cayó al suelo, situación que motivó la intervención del personal policial.

Tras la agresión se suspendió el partido en Concordia

Ante la gravedad de lo ocurrido y la imposibilidad de continuar el encuentro en condiciones normales, se resolvió suspender el partido cuando restaban aproximadamente 20 minutos para completar el tiempo reglamentario, sin contar el eventual tiempo adicional. Hasta ese momento, Colegiales y Constitución empataban 2 a 2.

De acuerdo con las posiciones que se registraban hasta el momento del encuentro, Constitución estaba quedando en zona de descenso directo a la segunda categoría, mientras que Colegiales ocupaba el lugar correspondiente a la promoción.

Violencia Fútbol Concordia
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