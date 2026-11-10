Enrique Sacco cuestionó a la dirigencia de Independiente y pidió explicaciones por el pasivo de US$35 millones

“El problema no es la plata, es la gestión”, reclamó uno de los candidatos a presidente sobre la claridad en las cuentas de Independiente.

Quique Sacco es uno de los candidatos a presidente de Independiente.

El candidato a la presidencia del Club Atlético Independiente , el periodista deportivo Enrique Sacco, profundizó en sus propuestas de cara a los próximos comicios de la institución y cuestionó con dureza a la administración actual, además de exigirle claridad financiera.

Durante una entrevista concedida a Matías Russo en Posta Stream, Quique Sacco fundamentó su postulación en la búsqueda de la gloria, la pasión institucional y la convicción de revertir el presente del club mediante honestidad, transparencia y capacidad de gestión, respaldado por un equipo de profesionales.

Como garantía de renovación, el candidato ratificó mediante una escritura pública que ningún integrante de su lista formó parte de la anterior dirigencia y aseguró la total incorporación de rostros nuevos.

La propuesta de Enrique Sacco

El plan estratégico del espacio político se sustenta en tres pilares esenciales: fútbol, infraestructura y digitalización. Respecto al primer punto, el postulante exigió máximo compromiso competitivo a los futbolistas, respaldados por una preparación física rigurosa, nutrición especializada y apoyo psicológico, siempre en sintonía con la rica historia del club.

En cuanto a la infraestructura, el proyecto contempla la modernización de los predios y la transformación del estadio en el epicentro de la vida social, además de incorporar espacios de coworking, un polo digital y propuestas gastronómicas y comerciales destinadas a generar ingresos genuinos.

El tercer pilar introduce el lanzamiento de una aplicación oficial para que los socios supervisen y auditen cada acción institucional y establece que todas las decisiones se basen en datos concretos.

Asimismo, el candidato firmó un compromiso ante escribano público para preservar el estatus de asociación civil del club, descartando la transformación en sociedad anónima, pese a manifestar que no mantiene objeciones ideológicas contra dicha figura jurídica.

En el plano económico, Sacco reclamó la ejecución urgente de una auditoría profunda para establecer el estado real de las finanzas: “Para mí, hubo manejos turbios de dinero y malas decisiones”, aseveró.

Sacco reveló también que su equipo envió una misiva formal a la actual comisión directiva para solicitar precisiones sobre el pasivo de 35 millones de dólares informado en junio, la cual continúa sin respuesta: “El problema no es la plata, es la gestión. Es bajar el déficit operativo”, sentenció.

Finalmente, el referente opositor convocó al padrón societario a involucrarse de manera activa en los comicios y calificó el acto eleccionario como un hito histórico para definir el destino del club. Además, advirtió sobre la disyuntiva entre persistir en la crisis actual y avanzar hacia un modelo basado en la idoneidad y el control ciudadano.