Otra baja sensible para Estudiantes

Alexis Castro está desgarrado y no estará el jueves por la Supercopa Argentina. En Estudiantes confían en que llegará a la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata confirmó que Alexis Castro sufrió una desgarro grado dos en el gemelo y está en duda su participación en la final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, desde las 17, ante el Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Para el cuerpo técnico de Alexander Medina, que se trate de una lesión grado dos es medianamente positivo teniendo en cuenta que tiene una recuperación más rápida porque el músculo no se rompe de manera total.

En el Pincha son optimistas con tenerlo a disposición para el choque que puede darle la quinta Copa Libertadores al club.

Por lo contrario, sí sería baja para la final de la Supercopa Argentina que jugará Estudiantes mañana, desde las 20, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano de Córdoba.

Otras bajas en Estudiantes

El otro delantero que es baja en el club platense es Joaquín Correa, quien arrastra una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha.

La idea del cuerpo técnico es contar con ambos atacantes de cara al 28. Por el momento, Guido Carrilo y Adolfo Gaich son los dos centrodelanteros a disposición para el Pincha.