Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Otra baja sensible para Estudiantes

Alexis Castro está desgarrado y no estará el jueves por la Supercopa Argentina. En Estudiantes confían en que llegará a la final de la Copa Libertadores.

10 de noviembre 2026 · 20:56hs
Alexis Castro es clave para el esquema de Estudiantes.

Alexis Castro es clave para el esquema de Estudiantes.

Estudiantes de La Plata confirmó que Alexis Castro sufrió una desgarro grado dos en el gemelo y está en duda su participación en la final de la Copa Libertadores, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, desde las 17, ante el Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Para el cuerpo técnico de Alexander Medina, que se trate de una lesión grado dos es medianamente positivo teniendo en cuenta que tiene una recuperación más rápida porque el músculo no se rompe de manera total.

En el Pincha son optimistas con tenerlo a disposición para el choque que puede darle la quinta Copa Libertadores al club.

Por lo contrario, sí sería baja para la final de la Supercopa Argentina que jugará Estudiantes mañana, desde las 20, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano de Córdoba.

Otras bajas en Estudiantes

El otro delantero que es baja en el club platense es Joaquín Correa, quien arrastra una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha.

La idea del cuerpo técnico es contar con ambos atacantes de cara al 28. Por el momento, Guido Carrilo y Adolfo Gaich son los dos centrodelanteros a disposición para el Pincha.

Estudiantes Alexis Castro Copa Libertadores Supercopa Argentina
Noticias relacionadas
apb: ciclista y estudiantes cantaron victoria en los adelantos de una nueva jornada

APB: Ciclista y Estudiantes cantaron victoria en los adelantos de una nueva jornada

Boleta Única de Papel: capacitaron a 1.000 estudiantes de cuatro ciudades de Entre Ríos.

Boleta Única de Papel: capacitaron a 1.000 estudiantes de cuatro ciudades de Entre Ríos

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Estudiantes celebró los 50 años del hockey sobre césped con una nueva cancha

Neuquen empató y tiene muchas chances de clasificar.

Neuquen empató en Tucumán y quedó cerca de la clasificación en la Copa de Campeones

Ver comentarios

Lo último

Otra baja sensible para Estudiantes

Otra baja sensible para Estudiantes

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con el tango Volver

Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

Ultimo Momento
Otra baja sensible para Estudiantes

Otra baja sensible para Estudiantes

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con el tango Volver

Obispos argentinos sorprendieron al papa León XIV con el tango "Volver"

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente histórico de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente histórico de la cumbia santafesina

Neuquen empató en Tucumán y quedó cerca de la clasificación en la Copa de Campeones

Neuquen empató en Tucumán y quedó cerca de la clasificación en la Copa de Campeones

Policiales
Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

Chajarí: limpiaban un colectivo y hallaron un ladrillo con marihuana

Chajarí: limpiaban un colectivo y hallaron un ladrillo con marihuana

Automovilista detenido tras chocar a una mujer que posteriormente fue hospitalizada

Automovilista detenido tras chocar a una mujer que posteriormente fue hospitalizada

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

Exfábrica de Fósforos: los desayunos históricos tendrán un encuentro en Paraná

Exfábrica de Fósforos: los desayunos históricos tendrán un encuentro en Paraná

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

Paraná: reparación del acueducto maestro y mantenimiento en la planta Echeverría

Paraná: reparación del acueducto maestro y mantenimiento en la planta Echeverría

Dejanos tu comentario