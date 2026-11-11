El papa León XIV alentó a los presos de Devoto a refugiarse en la fe

El papa León XIV visitó a los presos de la cárcel de Devoto y recordó la posibilidad de redención de los errores del pasado.

El papa León XIV comenzó su última jornada en el país con una emotiva visita a la cárcel de Devoto. Allí, frente a 70 presos, el Sumo Pontífice compartió palabras que pusieron el foco sobre la importancia de los límites y recordaron la posibilidad de redención de los errores del pasado.

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Nos aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día, para que este ambiente puede ser más humano, respetuoso y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad", sostuvo el máximo representante de la iglesia.

El Sumo Pontífice llegó al edificio penitenciario aproximadamente a las 8 de la mañana de este miércoles, tal como planificado en la agenda de su visita. El barrio de Villa Devoto se vio revolucionado, con miles de personas que se acercaron a las inmediaciones de la cárcel para poder observar a León XIV, al menos por unos segundos.

Al llegar, León XIV fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien lo acompañó en su ingreso a la cárcel de Devoto, que atraviesa un proceso de traslado y desocupación, lo que dejó únicamente unos 70 presos en el edificio.

En el comienzo de la ceremonia, fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el encargado de romper el silencio y la solemnidad en los presentes. "En un mundo marcado por la desigualdad, raíz de los males sociales, como decía el Papa Francisco, que venía a esta cárcel cada jueves santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto", expresó el eclesiástico.

Luego, dio un mensaje enfocado en la redención, línea que asoció al papa Francisco y que sería continuada durante las palabras posteriores de León XIV: "No debemos permitir que el pasado nos robe la esperanza en el futuro. Porque cada día puede ser un nuevo comienzo. porque cada persona con su historia, sus errores y sus sufrimientos sigue siendo preciosa a los ojos del Señor".

Luego de las palabras de García Cuerva, de autoridades del servicio penitenciario, llegó el momento más emotivo de la mañana. Tres personas que pasaron por la cárcel - Cristian, Maximiliano y Reinaldo - ofrecieron su testimonio de recuperación y reinserción frente al Sumo Pontífice, quién tras cada carta los invitó al escenario para compartir un abrazo y unas palabras.

El mensaje de León XIV a los presos

Finalmente, fue el turno de León XIV quien emitió un mensaje centrado en la dignidad humana, las consecuencias del mal, el reconocimiento de las cárceles como lugares de reinserción social, las necesidades de aprender a través de los límites y la posibilidad de comenzar una "nueva vida". Una vez más, Francisco - quién, como relató García Cuerva, se acercaba cada jueves santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies - habló a través de la voz de su sucesor.

"Me alegra mucho estar aquí hoy con ustedes. Gracias por recibirme, gracias por brindarme la oportunidad de vivir juntos este encuentro", expresó en el comienzo de sus palabras el Santo Padre. Puntualmente, dedico un saludo "especial" a los que, en sus testimonios, dieron el mensaje de que "una nueva vida" es posible: "Espero que todos, yo incluso, podamos llevar en nuestro corazón la esperanza que necesitamos, de profunda gratitud. Entonces a Cristian, a Maximiliano, a Reinaldo que han compartido estos testimonios, gracias".

Uno de los ejes centrales de sus palabras fue "la experiencia del límite" y lo desligó de experiencias que únicamente nos limitan, sino que también lo asoció a la posibilidad de aprender.

"La sociedad muchas veces presenta todo lo que es un límite: La incapacidad, la enfermedad de ancianidad, de sufrimiento. Pero límite es como si fueran un defecto que hay que corregir, presentándonos un abanico de posibilidades en las que de algún modo seríamos presuntamente inmortales", apuntó León XIV quien luego ejemplificó: "Eso lo podemos constatar, por ejemplo, en algunas realidades negativas que no nos son ajenas, como en la sensación de omnipotencia que provoca la droga, en el falso poder que viene del dinero fácil, en la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, en la impunidad que es fruto de la corrupción".

En esa línea, relató: "Muchas veces nosotros tomamos conciencia del límite a través del pecado y de sus consecuencias, ya sea por haber cometido un error, por haber sufrido a causa de una enfermedad o de la muerte de un ser querido. Por eso, a lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices, memoria del camino realizado entre libertad y caídas, sueños y decepciones".

"Ciertamente el mal que asedia el corazón arruina la sociedad y la vida de muchas personas", sentenció el Sumo Pontífice. Pero luego, invitó a nunca perder la esperanza en la redención: "Sin embargo, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivar con la gracia de Dios, recorriendo caminos de conversión, de reconciliación".

En este sentido, León XIV reflexionó: "Ciertamente el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite".

Como su antecesor, León XIV revindicó a las cárceles como lugares de recuperación y reinserción para los presos: "El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro".

"Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite", reconoció el Papa y ubicó esta experiencia en "el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos, incluso de sufrir otro tipo de privaciones".

"Por eso, con mayor razón, quisiera resaltar que la cárcel es también testigo de profundos cambios. Cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos", remarcó.

En sus palabras, también hubo un momento para los familiares de las personas privadas de su libertad: "Queridos padres y madres, queridas esposas e hijos, queridas familias de los internos, me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso y él mismo, antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de la libertad aún sin pecado alguno. Por eso es a Él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión".

Por último, también se dirigió al personal del Servicio Penitenciario y "a todos los profesionales y voluntarios que desempeñan su trabajo" en las cárceles de Argentina: "Quisiera recordarles que ese desafío que les puede inducir a pensar, por ejemplo, en que nada va a cambiar para bien, impotentes ante las estructuras de pecado y de muerte, ante los engaños y la corrupción que no desaparece sino que se refuerza bajo distintas formas de agresividad, Este desafío es también una posibilidad de crecimiento y superación".