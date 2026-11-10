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La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río

La Municipalidad de Paraná y el Comité Técnico de Emergencia (CTE) evaluó el avance de la crecida del río Paraná y la situación de las familias afectadas.

10 de noviembre 2026 · 20:53hs
La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río.

La Municipalidad de Paraná intensifica la asistencia ante la creciente del río.

El Comité Técnico de Emergencia (CTE) evaluó el avance de la crecida del río Paraná, la situación de las familias afectadas y las tareas de asistencia en las zonas costeras. En este marco, desde la Municipalidad de Paraná se informó que hay familias evacuadas y autoevacuadas. Por estas horas se monitorea especialmente la situación en Toma Nueva, Toma Vieja y barrio Los Arenales.

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Las labores de la Municipalidad de Paraná

El CTE mantuvo una nueva reunión para evaluar el avance de la creciente del río Paraná producida por el impacto del fenómeno El Niño y coordinar las acciones de asistencia a los vecinos de las zonas afectadas.

Tras el encuentro, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, brindó detalles sobre el operativo desplegado, la situación de las familias y las medidas preventivas que se están implementando ante la posibilidad de que el nivel del río continúe en ascenso.

“Actualmente hay 11 familias evacuadas por intervención municipal y más de 35 familias que se autoevacuaron. Además, se realizó una evaluación de la situación de entre 60 y 70 personas que permanecen en la zona, donde las dificultades para acceder se incrementaron debido al anegamiento de los caminos”, explicó el funcionario.

En ese contexto, Ríos señaló que “el municipio brinda asistencia alimentaria, sanitaria y acompañamiento a los vecinos afectados. También se analiza la posibilidad de garantizar el suministro de agua potable mediante el río u otros mecanismos, teniendo en cuenta las dificultades de acceso que presenta el sector”.

Durante la reunión se puso especial atención en la situación de Toma Nueva, Toma Vieja y Los Arenales, donde se considera que la evolución de la creciente podría generar mayores complicaciones. Por ese motivo, el funcionario manifestó que “se resolvió avanzar en la identificación de espacios para instalar puntos de apoyo logístico, que funcionen como lugares de referencia para los vecinos ante eventuales inconvenientes”.

Sobre la intervención frente a este escenario, Ríos destacó el trabajo anticipado y la conformación articulada del CTE. “Esto tiene un valor muy importante: haber tenido la capacidad de organizarnos previamente y haber construido un Comité de Emergencia en forma articulada con las diferentes áreas municipales nos permite tener mayor capacidad de respuesta y poder atender en forma inmediata”, sostuvo.

Más expresiones tras el encuentro

Por su parte, Lucas García, coordinador de Protección Civil, explicó que “el operativo municipal se encuentra activo desde las primeras evacuaciones registradas hace dos días, con la participación de distintas áreas del Municipio, Defensa Civil y los equipos técnicos, que trabajan especialmente durante la noche para acercar insumos sanitarios y alimentos a los vecinos que permanecen en sectores inundados”.

También indicó que “se están realizando relevamientos sanitarios en toda la zona costera, con especial atención en barrio Los Arenales, donde se concentra parte del operativo de asistencia y evacuación”.

Finalmente, destacó que la Municipalidad “lleva adelante las tareas con recursos propios y personal de sus distintas áreas, manteniendo la presencia territorial para atender las necesidades de los vecinos”.

Mientras continúa el monitoreo del río y de las condiciones climáticas, el CTE mantiene la coordinación de las acciones preventivas y de asistencia, con el objetivo de reducir los riesgos y garantizar acompañamiento a las familias que atraviesan esta situación.

Municipalidad de Paraná Asistencia creciente Río
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