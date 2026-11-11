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YSY A estrenó "El Trap de Tu País", su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea

YSY A lanzó un álbum de 12 canciones junto a Duki, Neo Pistea y Bhavi, y reafirmó su tradición de estrenar música cada 11 de noviembre.

11 de noviembre 2026 · 10:21hs
YSY A estrenó El Trap de Tu País

YSY A estrenó "El Trap de Tu País", su nuevo álbum junto a Duki y Neo Pistea.

YSY A estrenó este miércoles "El Trap de Tu País", su nuevo álbum de 12 canciones y cerca de 32 minutos. El proyecto reúne colaboraciones con figuras del trap argentino como Duki, Neo Pistea y Bhavi. El artista mantiene así su tradición de lanzar música cada 11 de noviembre, iniciada en 2018.

El disco ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y cuenta con participaciones de Duki, Bhavi, Neo Pistea, Obie Wanshot, Malandro y enzocerobulto. En el apartado de producción aparecen nombres ligados a la trayectoria del músico, entre ellos Club Hats y Naim.

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A ocho años de "Antezana 247", YSY A mantiene su tradición de lanzar discos cada 11 de noviembre

Entre las canciones que forman parte del álbum se encuentran "NO SE" y "CAMPO SEMÁNTICO", en las que participa Duki, además de "PARA MÍ NO ES", que reúne a Bhavi, Neo Pistea y Obie Wanshot. El repertorio también incluye temas como "DE LUNES A LUNES", "SIEMPRE ES VIERNES", "ETERNO JARDÍN", "NAFTA" y "COPAS Y CRISTALES".

La propuesta reúne a artistas que formaron parte de distintas etapas del crecimiento de la música urbana argentina, una escena que tuvo sus primeros grandes espacios de difusión en las competencias de freestyle y que, con el paso de los años, logró consolidarse en las plataformas digitales y alcanzar escenarios internacionales.

Como anticipo del lanzamiento, YSY A realizó una preescucha el sábado en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro convocó a seguidores del artista y contó con una transmisión en vivo junto al creador de contenido Coker, que, según la información difundida sobre el evento, superó los 50.000 espectadores.

Durante la jornada, el público pudo participar de una votación para elegir algunas canciones y escuchar adelantos del proyecto. También estuvieron presentes músicos y productores vinculados al álbum, entre ellos Malandro, Obie Wanshot, Club Hats y Naim.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la portada del disco, confeccionada con fragmentos de banderas que los seguidores le entregaron al artista durante diferentes conciertos. De esta manera, la imagen incorpora un elemento representativo del vínculo que YSY A mantiene con su público a lo largo de su carrera.

La elección del 11 de noviembre no es casual. La fecha está directamente relacionada con los comienzos del trap argentino y con la historia de El Quinto Escalón, la competencia de freestyle que YSY A impulsó en el Parque Rivadavia, en Buenos Aires, y que se convirtió en un espacio fundamental para el surgimiento de nuevos artistas.

De aquel movimiento surgieron figuras que posteriormente desarrollaron carreras nacionales e internacionales, entre ellas Duki y Wos. La última edición de la competencia se realizó en noviembre de 2017 y, un año después, YSY A publicó "Antezana 247", su primer álbum de estudio. Desde entonces, el músico convirtió el 11 de noviembre en una fecha emblemática para presentar nuevos proyectos.

En 2025, el artista había lanzado "Saturación Pop", un trabajo realizado junto al productor Evlay. Ahora, con "El Trap de Tu País", vuelve a reunir a distintas generaciones y referentes de la escena urbana nacional en un proyecto que recupera las raíces del género y su evolución a lo largo de los últimos años.

El nuevo álbum ya puede escucharse en las plataformas digitales, incluida su playlist oficial en YouTube. En los próximos días se conocerá la respuesta del público, el rendimiento de las canciones y si el lanzamiento tendrá presentaciones en vivo.

YSY A Álbum Duki
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