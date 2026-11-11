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Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Una mujer murió tras el vuelco de un auto cerca del peaje de Colonia Elías, departamento Uruguay. El conductor está grave.

11 de noviembre 2026 · 08:57hs
Vuelco en la Autovía 14: una mujer murió y un hombre sufrió graves heridas

Un nuevo siniestro vial fatal enluta a una localidad entrerriana. Este miércoles se conoció la luctuosa noticia de la muerte de una mujer en el vuelco de un auto en la Autovía 14, cerca del peaje Colonia Elía, departamento Uruguay. En tanto, un hombre se encuentra grave.

Según se informó por la policía, ambos viajaban en un Peugeot 206 que perdió el control, volcó e impactó contra el guardarraíl. El incidente ocurrió alrededor de las 4.30.

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La primera hipótesis del siniestro es que el conductor habría perdido el control y el auto terminó volcado sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, la mujer falleció en el lugar y fue encontrada a un costado de la cinta asfáltica. En tanto, el hombre fue trasladado por personal de salud al hospital local, con pronóstico reservado y riesgo de muerte.

Autovía 14 Mujer
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