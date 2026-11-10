Neuquen empató en Tucumán y quedó cerca de la clasificación en la Copa de Campeones

El equipo paranaense igualó 1 a 1 ante Pachangueros de Corrientes por la segunda fecha de la Zona B. Después del triunfo en el debut, el Pingüino buscará sellar su pase a la siguiente instancia este miércoles frente a Tottys de Chaco.

Neuquen de Paraná empató 1 a 1 este martes ante Pachangueros de Corrientes, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de Campeones 2026 de futsal, que se disputa en Tucumán. El conjunto entrerriano comenzó arriba en el marcador, pero no pudo sostener la ventaja y recibió la igualdad durante el segundo tiempo.

El Pingüino tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos. Generó varias situaciones de peligro y contó con chances para ampliar la diferencia, aunque le faltó precisión en la resolución de las jugadas. Esa falta de eficacia le impidió cerrar el encuentro a su favor y terminó repartiendo puntos con el representante correntino.

De todas maneras, el empate le permite a Neuquen continuar bien encaminado en su objetivo de avanzar de ronda. El equipo paranaense había tenido un estreno positivo el lunes, cuando derrotó 3 a 2 a Seguro Rivadavia de Misiones, en una victoria que significó un paso importante para su participación en el certamen.

El último desafío de la fase de grupos

Neuquen tendrá este miércoles una nueva oportunidad para asegurar su continuidad en la competencia. Desde las 13.30 se medirá con Tottys de Chaco, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B.

El conjunto paranaense llega a ese compromiso con una victoria y un empate en sus primeras dos presentaciones. Si bien quedó muy bien posicionado para meterse en la siguiente instancia, deberá esperar el cierre de la zona y los resultados correspondientes para conocer su situación definitiva.

El Pingüino, que representa a Paraná y a Entre Ríos en una competencia nacional de gran nivel, buscará cerrar la fase clasificatoria con otro resultado positivo y confirmar su lugar entre los equipos que seguirán en carrera.

Neuquen empató en Tucumán y quedó cerca de la clasificación en la Copa de Campeones