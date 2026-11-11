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La Fórmula 1 confirmó a Abu Dhabi y Qatar

Pese a los rumores de cancelación, la Fórmula 1 anunció los dos escenarios en Medio Oriente. De esta manera se descarta la carrera en Imola.

11 de noviembre 2026 · 10:02hs
Las dos fechas en Medio Oriente fueron confirmadas por la Fórmula 1.

Las dos fechas en Medio Oriente fueron confirmadas por la Fórmula 1.

La Fórmula 1 empieza a definir cómo terminará su temporada 2026. Imola quedó descartado como alternativa para reemplazar a Abu Dhabi, por lo que Qatar y la capital emiratí continúan como las sedes previstas para las últimas competencias del calendario.

Abu Dhabi y Qatar no salen del calendario.

Abu Dhabi y Qatar no salen del calendario.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari aparecía como el principal candidato para recibir la última fecha del campeonato. La posibilidad había ganado fuerza ante las dudas sobre la situación en Medio Oriente, pero los promotores de Abu Dhabi mantuvieron las gestiones para conservar su lugar en el calendario.

La confirmación llegó a través de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, quien publicó un mensaje en Instagram para ratificar que el organismo está preparado para organizar ambas competencias.

“Estamos listos para llevar a cabo los eventos de Qatar y Abu Dabi", escribió. Y agregó: "Estamos completamente comprometidos y preparados para celebrar dos grandes fines de semana y una conclusión espectacular del Mundial 2026 de Fórmula 1".

"Esperamos con ansias dar la bienvenida a los pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos icónicos para un final de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla", concluyó el dirigente.

Por qué tomó la decisión la Fórmula 1

Uno de los factores que habría favorecido la continuidad de las carreras fue el desarrollo sin inconvenientes del Gran Premio de Qatar de Moto GP en Lusail. Los reportes positivos de ese evento representaron una señal favorable para los organizadores de la Fórmula 1, pese a que el escenario político y militar de la región continúa siendo delicado.

Sin embargo, la confirmación de la FIA no significa que las dos carreras estén fuera de peligro. Según informó Motorsport.com, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi podrían disputarse con normalidad si no se producen nuevos incidentes en la región desde ahora hasta el Gran Premio de Las Vegas, previsto para dentro de menos de dos semanas.

Por el contrario, un agravamiento del conflicto militar podría modificar nuevamente los planes y derivar en la cancelación de alguna de las competencias. Por eso, aunque Imola ya no forma parte de los preparativos de contingencia, todavía existe incertidumbre sobre el desenlace del calendario.

De esta manera, la Fórmula 1 mantiene a Qatar y Abu Dhabi como escenarios del cierre de 2026, pero deberá seguir de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente antes de tener la certeza definitiva de que podrá completar la temporada según lo previsto.

Fórmula 1 Qatar Abu Dhabi
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