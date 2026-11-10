Los desayunos históricos tendrán una nueva edición este sábado 14, dedicada a conocer la historia, arquitectura y anécdotas de la exfábrica de Fósforos.

Exfábrica de Fósforos: los desayunos históricos tendrán un encuentro en Paraná.

La ciudad de Paraná será escenario de una nueva edición de los tradicionales desayunos históricos, una propuesta que invita a conocer y recuperar la memoria de lugares emblemáticos de la capital entrerriana. En esta oportunidad, el encuentro estará dedicado a la Exfábrica de Fósforos, un edificio que forma parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, a partir de las 10.15, y ofrecerá un recorrido por la historia del establecimiento, sus características arquitectónicas y las numerosas anécdotas vinculadas con su pasado.

Un recorrido por la Exfábrica de Fósforos

La ex Fábrica de Fósforos constituye uno de los símbolos del pasado industrial de Paraná. Su historia permite acercarse a una etapa del desarrollo económico y social de la ciudad, cuando distintas actividades manufactureras formaban parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Durante el encuentro se abordarán aspectos relacionados con el funcionamiento del antiguo establecimiento, su arquitectura y las historias que permanecen asociadas al lugar. La propuesta busca poner en valor el patrimonio local y promover el conocimiento de espacios que conservan parte de la identidad de Paraná.

Cómo participar de los desayunos históricos

Los desayunos históricos constituyen una oportunidad para compartir relatos, descubrir curiosidades y acercarse a la historia de la ciudad a través de sus edificios y protagonistas.

La próxima edición se desarrollará el sábado 14 de noviembre, desde las 10.15, y estará centrada en la ex Fábrica de Fósforos. Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas y reservas comunicándose al 343-4041948.

El encuentro propone recuperar las historias y anécdotas de un establecimiento que continúa siendo una referencia del patrimonio de Paraná.