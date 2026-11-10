Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón

En el marco de la paritaria docentes, el Gobierno de Entre Ríos ofreció $1 millón de bolsillo, un aumento del 4% remunerativo y la actualización del Fopid.

En el marco de la paritaria docente, el Gobierno provincial ofreció un 4% de aumento y un salario mínimo de $1 millón.

El Gobierno de Entre Ríos presentó este martes una nueva propuesta en la negociación paritaria docente que contempla un aumento salarial del 4% sobre los conceptos remunerativos y fija un salario mínimo docente de $1 millón netos de bolsillo a partir de los haberes de noviembre.

La oferta fue realizada durante un encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo provincial, del cual participaron autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y los representantes de los gremios Agmer, AMET, Sadop y UDA.

En este marco, desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es dar previsibilidad salarial al sector en el cierre del ciclo lectivo.

Uno de los ejes centrales planteados en la paritaria docente establece que ningún trabajador de la educación en Entre Ríos percibirá menos de $1.000.000 netos de bolsillo a partir de noviembre.

Este piso salarial se calcula libre de los descuentos obligatorios por ley (aportes jubilatorios, obra social y seguros) e incorpora los montos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad.

En paralelo, se propuso un aumento salarial del 4% sobre la totalidad de los conceptos remunerativos, tomando como base de cálculo los sueldos correspondientes al mes de octubre.

Actualización de Fopid, Conectividad y antigüedad

La propuesta salarial también incluye una actualización en los montos destinados a Fopid y Conectividad:

Jornada Simple: la suma combinada alcanzará los $200.000 ($116.702 correspondientes a Fopid y $83. 296 a Conectividad).

Jornada Completa: el total ascenderá a $340. 000 ($197.403 por Fopid y $142.597 por Conectividad).

Por otra parte, la provincia ofreció duplicar el adicional por antigüedad para aquellos docentes con 10 o más años de servicio, pasando la suma remunerativa del Decreto Nº 500/26 GOB de $25.000 a $50.000, medida que incidirá en toda la grilla salarial.

Por último, desde la Provincia destacaron que todos los incrementos con carácter remunerativo incluidos en la oferta para los docentes de Entre Ríos tendrán impacto directo en la liquidación del segundo medio aguinaldo (SAC) que se abonará en diciembre.

La propuesta del Ejecutivo provincial quedó en consideración de los gremios docentes quienes evaluarán los pasos a seguir en sus correspondientes congresos y plenarios.