La Liga Provincial ingresa en etapa de playoffs

Se disputarán este miércoles los encuentros que abrirán los octavos de final de la Liga Provincial. La serie se disputará al mejor de tres encuentros.

La Liga Provincial Masculina de Básquetbol ingresará esta noche en una instancia decisiva con el inicio de los octavos de final. Serán ocho los cruces que pondrán en marcha los playoffs, con partidos programados para las 21, en una competencia que comenzará a definir a sus principales protagonistas de cara al tramo decisivo de la temporada.

Las series se disputarán al mejor de tres encuentros. El segundo punto tendrá lugar el viernes, mientras que, de ser necesario, el tercer y definitivo partido se jugará el domingo.

El desafío será doble para los equipos que consigan superar esta instancia. Además de avanzar a los cuartos de final, obtendrán el derecho de participar en la Liga Federal 2027. Por su parte, los conjuntos que queden eliminados tendrán una nueva posibilidad de alcanzar el torneo nacional a través de un repechaje que otorgará dos plazas.

Sportivo San Salvador, el uno de la Etapa Regular

Uno de los cruces tendrá como protagonistas a Sportivo San Salvador y Luis Luciano de Urdinarrain. El Celeste afrontará la serie con el respaldo de haber sido el mejor equipo de la Primera Fase. Se quedó con el primer puesto de la Zona A y también encabezó la tabla general, luego de ganar 12 de los 14 encuentros que disputó. Además, terminó invicto en condición de visitante y acumula siete victorias consecutivas. Su última derrota fue ante Capuchinos de Concordia, por 80 a 73, en el cierre de la primera rueda.

Del otro lado estará Luis Luciano, que consiguió la clasificación a través del Play-In. El equipo del sur entrerriano se quedó con la única plaza disponible luego de un triangular que terminó con un triple empate. El conjunto de Urdinarrain obtuvo una diferencia de gol de +19, contra -4 de Estudiantes y -15 de Olimpia. El desafío será mejorar sus números fuera de casa, donde ganó apenas uno de los nueve encuentros que disputó y acumula ocho derrotas consecutivas.

Sionista, uno de los imbatible como local

Por otro lado, Sionista recibirá a Capuchinos de Concordia en el estadio Moisés Flesler. El Centro Juventud fue el líder de la Zona C con 33 unidades, producto de 15 victorias y tres derrotas. El equipo conducido por Santiago Vesco cuenta con una fortaleza importante: ganó los nueve partidos que disputó en su cancha.

Capuchinos terminó quinto en la Zona A, con seis victorias y ocho derrotas. Cerró la fase regular con una caída como local ante Sportivo San Salvador por 81 a 73. De todas maneras, mostró argumentos para competir fuera de Concordia, donde consiguió cuatro triunfos en siete presentaciones.

Clásico en La Histórica

La Histórica tendrá un duelo entre vecinos. Regatas Uruguay y Parque Sur se enfrentarán en el estadio Juan José Garro, en una serie que promete atractivo por el conocimiento que ambos tienen de sus respectivos planteles.

Los dos compartieron la Zona B durante la fase regular.

Regatas se quedó con el primer puesto del grupo, con un registro de 12 triunfos y cuatro derrotas. En su estadio consiguió siete victorias en ocho presentaciones y buscará hacer valer esa fortaleza. En el clásico disputado en el Garro se impuso por 67 a 52.

Parque Sur, por su parte, finalizó quinto en la Zona B, con ocho triunfos y ocho caídas. El conjunto sureño tendrá el desafío de mejorar sus números fuera de casa, donde apenas consiguió dos victorias en ocho partidos.

Los otros cruces de octavos de final de la Liga Provincial

Otro de los cruces tendrá como escenario el estadio Gregorio Panizza, donde Atlético Tala recibirá a Independiente de La Paz. El Azul terminó segundo en la Zona B. En su reducto consiguió seis triunfos en ocho presentaciones y buscará aprovechar esa condición para tomar ventaja en la serie.

Independiente, en tanto, ocupó el quinto puesto de la Zona C, con 11 victorias y siete derrotas. El Rojo mostró capacidad para competir ante los principales protagonistas de su grupo: en su cancha consiguió derrotar al líder Sionista y a su escolta, Urquiza de Santa Elena.

En Santa Elena, Urquiza será anfitrión de Social Federación. El equipo local finalizó segundo en la Zona C, con 13 victorias y cinco derrotas. Su fortaleza estuvo en casa, donde ganó ocho de los nueve encuentros que disputó.

Social, por su parte, terminó cuarto en la Zona A, con un registro equilibrado de siete triunfos y siete caídas. El conjunto del norte entrerriano consiguió cuatro victorias en siete presentaciones fuera de su localidad, superando a Ferro de San Salvador, La Armonía de Colón, Sarmiento de Villaguay y Capuchinos de Concordia.

La Armonía de Colón y Peñarol de Rosario del Tala protagonizarán otro de los enfrentamientos de esta instancia. El primer encuentro se disputará en el estadio Gregorio Pocho Nieto. El elenco colonense terminó segundo en la Zona A. En su cancha consiguió cinco triunfos y llegará con dos éxitos consecutivos.

Peñarol, en tanto, cerró la fase regular en el cuarto escalón de la Zona B. El Tricolor construyó buena parte de su campaña como local, donde ganó seis de los ocho partidos que disputó y también llega con dos triunfos en fila.

En Gualeguaychú, Racing recibirá a Ciclista en el estadio Antonio Giusto. La Academia terminó tercera en la Zona B. Su principal argumento será la fortaleza que construyó en casa, donde ganó los ocho encuentros que disputó.

El Verde, por su parte, finalizó cuarto en la Zona C, con 11 triunfos y siete caídas. Ciclista la misión de mejorar su rendimiento fuera del estadio Juan Baglietto, ya que en esa condición solamente pudo superar a los equipos que quedaron eliminados en la primera fase: Paracao, Talleres y Estudiantes.

Ciclista se presentará en Gualeguaychú. Prensa Club Ciclista Paraná

Finalmente, Recreativo recibirá a Ferro de San Salvador en el estadio Antonio Zorzet. El Bochas terminó tercero en la Zona C, con 11 victorias y siete derrotas. De local consiguió siete triunfos y solamente perdió ante los dos equipos que finalizaron por encima suyo en la tabla: Sionista y Urquiza de Santa Elena.

Ferro, por su parte, ocupó el tercer puesto de la Zona A. El último campeón de la competencia mostró buenos números fuera de casa, donde consiguió cinco triunfos y buscará ratificar su capacidad para competir en territorio ajeno.