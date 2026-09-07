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San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insúa

San Lorenzo presentó al Gallego Insúa, que se hará cargo del equipo tras el depido de Pipo Gorosito.

7 de septiembre 2026 · 18:54hs
El Gallego Insúa tendrá su tercer ciclo dirigiendo a San Lorenzo.

El Gallego Insúa tendrá su tercer ciclo dirigiendo a San Lorenzo.

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insúa como entrenador, el inicio al tercer ciclo del Gallego como DT de los Gauchos de Boedo, el cual llega a casi dos años y medio de su polémico despido durante la gestión de Marcelo Moretti.

Luego del despido de Néstor Raúl Gorosito (curiosamente quien sucedió al Gallego cuando finalizó su primer ciclo en 2003) la Comisión Directiva apuntó a Insúa, que tuvo un gran segundo paso por el cual entre 2022 y 2024 donde dirigió 99 encuentros y logró volver a hacer competitivo a un equipo que atravesaba varias malas campañas de manera consecutiva, colocándole nuevamente en competencias internacionales y revalorizando a su plantel.

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres.

A la espera de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Talleres

En su segundo ciclo como DT de San Lorenzo, Gorosito sumó dos victorias, un empate y cuatro derrotas en el Clausura. Además quedó eliminado de la Copa Argentina.

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Este lunes firmó su contrato hasta diciembre del 2027 y dirigió su primera práctica tras ser presentado al plantel por Marcelo Culotta (presidente), Juan Manuel Campos (vicepresidente primero), Guillermo Mangone (vicepresidente segundo), Ariel Deán (prosecretario), Pedro Críscolo (intendente), Hernán Etman (vocal), Walter Perazzo (coordinador de divisiones inferiores y excompañero del Gallego) y Martín Saric (miembro del consejo de fútbol).

El club subió un video a sus canales de comunicación trazando un paralelismo entre Insua y Rocky Balboa, utilizando un recorte de la tercera película en la histórica zaga del pugil interpretado por Sylvester Stallone.

Los números de Insúa en San Lorenzo

Entre sus dos primeros ciclos Insúa acumula 146 encuentros como DT del Ciclón -club donde del cual es confeso hincha, hizo divisiones inferiores y brilló como jugador- con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas; con la consagración en la Copa Sudamericana 2002 en su palmarés.

Según Estadísticas CASLA, es el cuarto entrenador con más partidos en el club, solo por detrás de Héctor Veira (385 partidos), Juan Carlos Lorenzo (172) y José Barreiro (153).

San Lorenzo Rubén Darío Insúa Entrenador Fútbol
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