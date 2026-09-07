Loïk Le Priol, un militante de ultraderecha, afirmó ser el autor del homicidio del exjugador de Los Pumas, en París el 19 de marzo de 2022. Podría recibir cadena perpetua.

Loïk Le Priol, militante de ultraderecha y principal acusado de disparar mortalmente en París el 19 de marzo de 2022 contra el exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu , reconoció haber sido autor del crimen y señaló que será el Tribunal de lo Penal el que determine si lo hizo para defenderse.

"Soy autor de la muerte de Aramburu, será el Tribunal el que determine si fue o no para defenderme", afirmó en su primera comparecencia ante la Corte. Le Priol (32 años) se arriesga a la cadena perpetua, al igual que su colega Romain Bouvier, juzgado por tentativa de asesinato.

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En su intervención, Bouvier (35 años) dijo que contesta "totalmente los hechos" que se le imputan y aseguró que su intención fue la de efectuar disparos disuasorios contra Aramburu.

"Pienso todos los días en esa catástrofe absoluta, pienso en su familia, en él (Aramburu) y en su amigo (Shaun Hegarty, el rubgier presente en los hechos) que vio (a Aramburu) morir en sus brazos. Sé que esto que digo es difícil de escuchar para familia, pero no tuve la intención", agregó Bouvier, al borde de las lágrimas.

Como Bouvier, Le Priol también pidió perdón: "Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia (de Aramburu)".

El principal sospechoso del asesinato de Federico Aramburu confesó el crimen

|| Así comenzó la pelea que terminó con el asesinato del exrugbier Argentino Federico Martín Aramburu. El juicio por el crimen comenzó hoy en París.



Loïk Le Priol, militante de ultraderecha y principal acusado, admitió haber efectuado los disparos que acabaron con la vida… pic.twitter.com/H7M4FPXVGo — Alerta en las Calles (@AlertaArgNews) September 7, 2026

Los dos principales acusados, en prisión preventiva, comparecieron bajo fuertes medidas seguridad. Ambos -antiguos colegas de la organización de extrema derecha ya extinta Grupo Unión Defensa (GUD)- compartieron en la vista de este lunes la misma cabina de vidrios blindados y estuvieron acompañados por dos gendarmes.

Los otros dos encausados, quienes comparecen en libertad, Lyson Rohemir (pareja de Le Priol) y Antony Sorrentino, también respondieron sobre los cargos que se les imputan. Complicidad de asesinato a la primera y de haber ayudado a Bouvier en su intento de fuga abortado al segundo.

"Niego los hechos. Cuando le oí recordar los artículos del código penal, me dije: 'Wow, esto es fuerte. Tengo 29 años y, según su decisión, corro el riesgo de pasar en prisión más tiempo del que tengo de edad. Jamás tuve malas intenciones", señaló Rohemir. Sorrentino reconoció "totalmente" los hechos que se le imputan, tal y como había hecho durante la instrucción.