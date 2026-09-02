Adrián Bruffal: "La responsabilidad es absolutamente mía como presidente"

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, asumió responsabilidades por la mala campaña del equipo en la Primera Nacional.

El presidente de Patronato, Adrián Bruffal, reconoció la preocupación que genera la campaña del equipo, que después de haber ingresado al reducido en la temporada pasada hoy pelea por la permanencia en la Primera Nacional. Realizó un balance del presente deportivo, defendió las decisiones tomadas por la dirigencia y explicó los proyectos que buscan fortalecer al club.

“Como socio, hincha y dirigente del club tenemos una tristeza enorme por el momento deportivo, pero estamos seguros de que vamos a salir”, manifestó, en declaraciones a Código Patrón. El dirigente destacó el buen debut de Marcelo Fuentes, con triunfo ante Atlanta, aunque admitió que esa imagen no pudo repetirse en la presentación siguiente.

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Para la dirigencia, el momento no permite detenerse demasiado en las explicaciones sobre lo ocurrido durante la temporada. “Nuestra idea y concepción de arrancar el torneo era otra y hoy estamos donde estamos. Hacer un análisis de aquí para atrás no sería importante, teniendo en cuenta que tenemos nueve finales de acá al final del campeonato y necesitamos salir rápidamente de esta situación angustiante”, sostuvo.

En ese sentido, asumió la responsabilidad por el presente: “La responsabilidad es absolutamente mía como presidente de la institución y es lo que nos toca hoy. Nosotros hacemos siempre lo que podemos, con la mejor intención. Puede salir bien o mal. Vamos a dar lo máximo de acá al final del torneo”.

Candia y la llegada de Marcelo Fuentes

También explicó las decisiones tomadas en el banco de suplentes. Tras la salida de Rubén Forestello, la dirigencia apostó por Marcelo Candia, una elección que tuvo como principal argumento su pertenencia al club. “Candia es de la casa y cuando el club lo requirió en situaciones difíciles, Marcelo se puso el buzo cuando nadie se lo quería poner. Estas cosas, si uno es hincha del club, hay que valorarlas”, explicó.

"Marcelo Candia se puso el buzo cuando nadie quería hacerlo", valoró Adrián Bruffal.

Candia dirigió 12 partidos sin conseguir victorias, pero contó con un margen mayor por su identificación con Patronato. Tras su salida, la dirigencia optó por Marcelo Fuentes. “Creemos que para esta etapa es el indicado, para darle la experiencia que le aporta a este nuevo proceso”, señaló.

La agresión al plantel

La entrevista también permitió abordar uno de los momentos más delicados de la temporada: la agresión que sufrieron integrantes del plantel después de la derrota ante Colón. “La dirigencia y el socio están en contra de cualquier tipo de violencia”, remarcó.

Contó que hubo charlas permanentes con los futbolistas y que, tras el episodio, se reforzó la seguridad a partir de gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad, la Justicia y la Policía. “Los muchachos están con una entereza enorme y muy seguros de Marcelo Fuentes y de este proceso”, afirmó.

También respaldó especialmente a Alan Sosa, uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas. “Lo veo muy bien. Charlamos todos los días. Atajó un penal el domingo. Siempre lo vi con mucha entereza. No solamente a él, sino a todos los muchachos”, señaló. Y destacó la reacción de los jugadores más jóvenes, que lograron transformar la situación negativa en una motivación para seguir adelante.

La economía de Patronato y la necesidad de sumar socios

El presente deportivo está acompañado por una situación económica que obliga a la institución a ser cautelosa. El presidente reconoció que existe “un pequeño atraso” con el plantel profesional, aunque aclaró que los empleados del club están al día.

“Tenemos un pequeño atraso con el plantel profesional, no así con los empleados. Tiene que ver con todo, con la situación general de la economía”, explicó.

Según indicó, se realizó una ingeniería financiera con el Gobierno provincial y se sumaron aportes de empresarios para solucionar el inconveniente a corto plazo. Sin embargo, el principal déficit está en la masa societaria. “Hoy tenemos 4.000 socios para una estructura grande y no alcanza. Necesitamos generar más recursos”, advirtió.

Patronato cuenta con 4.000 socios.

La dirigencia entiende que Patronato debería alcanzar los 15.000 socios. La comparación con las redes sociales resulta inevitable: el club cuenta con unos 100.000 seguidores entre Instagram y Twitter, pero esa cantidad no se traduce en ingresos.

“Si tuviéramos una buena campaña deportiva, tendríamos entre 7.000 y 8.000 socios. Cuando competimos en la Copa Libertadores el club tuvo 7.500”, recordó.

Inferiores y patrimonio

Otro de los objetivos está puesto en las divisiones inferiores. El problema, según explicó, es el éxodo de jugadores formados en Patronato hacia otras instituciones. “El problema que tenemos es el éxodo masivo de nuestros jugadores. Los formamos y después se van a otros clubes”, indicó.

La dirigencia asegura haber endurecido las negociaciones y puso como ejemplo a dos futbolistas que pasaron a Racing, por los cuales Patronato conserva un 15 por ciento de sus derechos. Además, mencionó que existen 82 convenios vinculados con jugadores formados en la institución.

Para fortalecer ese trabajo, las inferiores ya cuentan con un gimnasio profesional y el proyecto para 2027 contempla instalar un gimnasio de alto rendimiento en el bajo tribuna San Nicolás. También se busca construir una pensión dentro del club si se consiguen los recursos.

Los recitales en el Grella como fuente de ingresos

Dentro del proyecto para generar recursos propios aparecen los recitales. El presidente reconoció que hubo una demora porque el estadio está habilitado para fútbol, pero requiere remodelaciones para albergar espectáculos musicales.

“Tuve un error cuando dije que el estadio estaba habilitado. Está habilitado para jugar al fútbol, no para los recitales”, aclaró.

Finalmente, Patronato decidió trabajar con una productora local después de mantener conversaciones con empresas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El objetivo es que los espectáculos representen un ingreso importante para la institución y, además, posicionen a Paraná en la agenda nacional.

El club alquilará el estadio y conservará la posibilidad de generar sus propias publicidades. El presidente calificó el acuerdo como “hiperventajoso” y destacó que los recursos estarán destinados, entre otras cuestiones, a las inferiores y al desarrollo de infraestructura.

El futuro y las nueve finales en la temporada 2026 de la Primera Nacional

La llegada de Diego Díaz también forma parte de la búsqueda de soluciones deportivas. “Lo quisimos traer en diciembre y no se pudo. Surgió la posibilidad ahora y lo trajimos. Fue una apuesta de todos. Es un jugador que nos gusta a todos”, explicó.

Mientras tanto, el próximo objetivo es superar la zona baja. Los partidos ante rivales directos son considerados determinantes. “Es lo mejor que nos puede pasar. Dependemos de nosotros mismos”, afirmó.

El dirigente considera que el equipo mostró ante Atlanta la versión que necesita recuperar. “Si tenemos una tarde como la de Atlanta, andaremos muy bien. Veníamos jugando bien. El primer tiempo contra Colón jugamos bien, pero no pudimos concretar”.

Y marcó el déficit que, a su entender, explica buena parte de la campaña: “Los dirigentes de los otros clubes te comunican que tenemos buen equipo. Nos falta el toque final, el gol”.

Patronato tuvo una actuación sólida y renovó los aires en su gente. Gentileza Jano Colcerniani.

Patronato deberá resolver primero su urgencia deportiva antes de pensar plenamente en 2027. La dirigencia, mientras tanto, intenta sostener un proyecto que combina fútbol, infraestructura, inferiores y generación de recursos.

Incluso, en medio de la crisis, encontró un dato que interpreta como una señal de confianza: la cantidad de entrenadores interesados en asumir después de la salida de Candia.

“La oferta de técnicos tras la salida de Candia era importante. Ahí te preguntás si realmente tan mal estamos si muchos quieren dirigir a Patronato”, concluyó.