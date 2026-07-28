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Los tres nombres que analiza Boca para reforzar el ataque antes del cierre del mercado de pases

David Romero, Luas Passerini y Luciano Gondou son las opciones que maneja la dirigencia de Boca. El libro de pases cierra el viernes.

28 de julio 2026 · 16:37hs
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La dirigencia de Boca trabaja a contrarreloj para concretar la llegada de un nuevo referente de área. Ell viernes 31 de julio, a las 14, cierra el libro de pases para el plano local (salvo para aquellas instituciones que transfieran futbolistas al exterior, que dispondrán de una prórroga para incorporar), por lo que las próximas horas serán determinantes.

El Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, analiza a ritmo acelerado distintas alternativas para potenciar el frente de ataque, sopesando tanto opciones consolidadas en la Liga Profesional como nombres de jerarquía que militan en el exterior.

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Los nombres que manejan en Boca

Dentro del abanico de posibilidades que maneja la conducción Xeneize, sobresalen tres perfiles marcados por realidades futbolísticas y contractuales muy diversas: David Romero, de Tigre; Lucas Passerini, de Belgrano; y Luciano Gondou, del CSKA Moscú de Rusia.

Romero tiene 23 años y viene de convertir 11 goles en la última temporada. Se presenta como una alternativa de gran dinamismo, capaz de desempeñarse como punta de lanza o tirarse a los costados para generar espacios.

Passerini, de 32 años, aporta un perfil netamente físico, caracterizado por su potencia en el área y el juego aéreo. Tras haber conquistado el Torneo Apertura con Belgrano de Córdoba, asoma como una variante de experiencia dentro del mercado local.

Y finalmente, Luciano Gondou, con 25 años y experiencia en el fútbol ruso, donde marcó 3 goles en la última temporada, es otro de los pretendidos por Boca, que busca cubrir la vacante que dejó el paraguayo Adam Bareiro, quien padece una discopatía lumbar (problema severo en la zona de la columna).

Esta dolencia se sumó al largo proceso de recuperación que arrastraba por un doble desgarro previo (aductor y recto anterior) sufrido en un partido ante Huracán, por el torneo de la Liga Profesional.

Boca Mercado de pases Lucas Passerini Luciano Gondou
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