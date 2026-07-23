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Boca Juniors venció a O'Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Miguel Merentiel le dio la victoria 1 a 0 a Boca tras una muy buena asistencia de Leandro Paredes. Al Xeneize le bastará con un empate el próximo jueves.

23 de julio 2026 · 21:27hs
Merentiel marcó el tanto de Boca ante los chilenos.

Merentiel marcó el tanto de Boca ante los chilenos.
El plantel de Boca agradeció a la selección.

Conmebol.

El plantel de Boca agradeció a la selección.

Boca Juniors le ganó 1-0 a O’Higgins en la Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize desempató la contienda en el final del primer tiempo y tuvo ocasiones para ampliar la ventaja en el complemento, pero falló en la definición y resolverá la eliminatoria la próxima semana en Chile.

El elenco trasandino le generó muchas preocupaciones al arquero Álvaro Montero, quien registró una atajada clave frente a un remate frontal de Martín Sarrafiore. La seguridad que transmitió el flamante refuerzo proveniente de Vélez generó una mayor tranquilidad en el plantel de Rodolfo Arruabarrena y, tras la pausa de hidratación, se vio la mejor versión del Xeneize con un encendido Leandro Paredes, quien habilitó a Miguel Merentiel para el único gol de la jornada.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Tomás Aranda serán titulares en Boca.

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El cuadro visitante mostró una merma física significativa para la segunda parte y el anfitrión se lo llevó puesto, pero no liquidó las acciones. Los cambios realizados por Lucas Bovaglio despertaron a su equipo, que lo fue a buscar en el final sin éxito.

Boca Juniors volverá a jugar este domingo desde las 19:30 ante Deportivo Riestra como visitante por la primera fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y el próximo jueves a partir de las 21:30 afrontará la revancha frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El ganador de la serie se medirá a Recoleta de Paraguay en los octavos.

MINUTO A MINUTO

¡FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors se impuso 1-0 a O’Higgins en la Bombonera.

90 minutos: salió Sebastián Villa

Kevin Zenón tomó el lugar del atacante colombiano.

80 minutos: buena salvada de Carabalí

El arquero reaccionó a tiempo para despejar un remate con un manotazo al córner.

77 minutos: doble modificación en Boca Juniors

Alan Velasco y Malcom Braida por Leonel Flores y Dylan Gorosito.

71 minutos: Merentiel falló una jugada abajo del arco

La Bestia no alcanzó a desviar un buscapié de Lautaro Blanco en el área chica.

68 minutos: pausa de hidratación

Ambos equipos intercambian ideas con sus entrenadores antes de reanudar el juego.

62 minutos: Ascacíbar tuvo el segundo gol

El volante realizó un cabezazo en el córazon del área, que fue despejado por un defensor en el área chica.

59 minutos: primer cambio en Boca Juniors

Santiago Ascacíbar reemplazó a Tomás Aranda.

55 minutos: inicio sin llegadas en la Bombonera

Boca Juniors no tiene profundidad en los metros finales y su rival busca atacar a la espalda de Dylan Gorosito sin éxito.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Merentiel recibió un excelente pase de Leandro Paredes y definió ante la salida de Omar Carabalí.

35 minutos: se animó Villa desde lejos

El delantero ensayó un remate desde la medialuna que se perdió a varios metros del arco rival.

31 minutos: Sebastián Villa, la carta ofensiva de Boca Juniors

El extremo izquierdo se impone en todos los duelos individuales, pero todavía le falta mayor grado de conocimiento con sus compañeros para finalizar las jugadas.

21 MINUTOS: ¡ÁLVARO MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LA VISITA!

El arquero del Xeneize despejó un zurdazo de Martín Sarrafiore al córner.

17 minutos: Dylan Gorosito tuvo el primer gol

El lateral derecho de Boca Juniors pisó el área, recibió un pase de Miguel Merentiel y ejecutó un remate con poca potencia rechazado por la defensa rival.

14 minutos: el elenco chileno falló una ocasión muy clara

En una acción que incluyó tres cabezazos a la salida de un córner, Luis Pavez mandó su testazo en el área chica por arriba del travesaño.

5 minutos: nuevo avance de O’Higgins

Francisco González quedó mano a mano contra Montero y resolvió con una definición por encima del arquero que se fue al techo del arco.

1 minuto: el primer aviso fue de O’Higgins

El tímido remate cruzado de Bryan Rabello desde afuera del área terminó en las manos de Álvaro Montero.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIONES DE BOCA Y O'HIGGINS CONFIRMADAS!

Boca Juniors: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Luis Pavez, Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Arnaldo Castillo, Bryan Rabello, Juan Leiva, Alan Robledo, Francisco González y Miguel Brizuela. DT: Lucas Bovaglio.

Boca O'Higgins La Bombonera Copa Sudamericana
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