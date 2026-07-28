Tigre busca sellar la clasificación ante Nacional

Tigre recibe al Bolso por la vuelta de los playoffs en Victoria con una amplia ventaja para avanzar de ronda, luego del 3-0 logrado en Uruguay hace una semana.

Tigre y Nacional se enfrentarán este martes, desde las 19, en el Estadio Jose Dellagiovanna por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Matador se impuso con claridad en Montevideo y ganó 3-0, por lo que tiene todo a favor para clasificarse a octavos y eliminar a un grande del continente.

El partido en el Gran Parque Central, por la ida, fue del equipo argentino de principio a fin. A los dos minutos de juego, Jalil Elías puso el 1-0 y en el final del primer tiempo el ex-Patronato Ignacio Russo amplió la ventaja para Tigre, mientras que en el cierre del encuentro Elías Cabrera selló la goleada luego de una gran jugada colectiva.

Sin embargo, la noche estuvo marcada por la emboscada que sufrieron hinchas del Matador a la salida de la cancha: una persona fue baleada y resultó herida, aunque evoluciona favorablemente. El hombre lastimado fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica ya que la bala había impactado en uno de sus brazos. De cara a la vuelta, los fanáticos del Bolso viajarán a Argentina pero se aumentarán las medidas de seguridad.

En el ámbito local, un Tigre repleto de suplentes cayó 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto como visitante en el arranque del Torneo Clausura mientras que Nacional no jugó porque su duelo contra Progreso fue postergado.

Formaciones para Tigre y Nacional

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Hora y TV: 19 (ESPN 2)

Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)

Estadio: José Dellagiovanna