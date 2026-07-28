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El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteos

El consumo retrocedió 0,7% interanual. Solo crecieron carnes, electrónicos y otros productos, según un informe del Indec.

28 de julio 2026 · 17:01hs
El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteosCada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper.

El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteosCada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper.

Las ventas en supermercados registraron una nueva caída interanual durante mayo y confirmaron la persistente debilidad del consumo masivo, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según la Encuesta de Supermercados, la facturación alcanzó los 2,50 billones de pesos, con una baja real del 0,7% respecto de mayo de 2025. En comparación con abril, en tanto, las ventas crecieron 0,9% en términos desestacionalizados.

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Los rubros con mayores caídas

Un informe de Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos del Indec, indicó que ocho de los once rubros relevados registraron retrocesos interanuales.

Las mayores bajas correspondieron a bebidas (-11,3%), lácteos (-5,4%), verdulería y frutería (-4,1%), artículos de limpieza (-3,7%), panadería (-3,6%), indumentaria (-2,7%) y alimentos preparados y rotisería (-1,6%).

Estos segmentos representaron cerca del 73% de la facturación total de los supermercados durante mayo, por lo que explicaron gran parte del resultado negativo del sector.

Los productos que crecieron

Solo tres categorías lograron incrementar sus ventas en términos reales. El mayor avance se registró en electrónicos (17,6%), seguido por carnes (10,9%) y otros productos (10,5%).

Sin embargo, estos rubros concentraron apenas el 27% de la facturación total, por lo que no alcanzaron a compensar la caída de los productos de consumo cotidiano.

Desde el sector supermercadista señalaron que el contexto continúa siendo complejo y destacaron que muchas cadenas reforzaron las promociones y ampliaron la oferta de marcas propias, generalmente más económicas, para sostener las ventas.

También advirtieron que los consumidores optan por compras más pequeñas y frecuentes, una modalidad que favorece a los comercios de cercanía.

Desempeño por provincias

A nivel territorial, los mejores resultados interanuales se registraron en Neuquén (7,6%), Río Negro (4,8%), San Luis (4,1%), el resto de la provincia de Buenos Aires (2,3%), La Pampa (2%), Ciudad de Buenos Aires (1,1%), Santa Fe (1,1%), Santiago del Estero (0,9%), Mendoza (0,4%) y Córdoba (0,1%).

consumo Supermercados Bebidas
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