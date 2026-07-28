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River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

El mediocampista juvenil se mudaría a River a cambio de 6 millones de dólares por el 70% del pase más y la compra de otro 20% por 2,5 millones por objetivos.

28 de julio 2026 · 17:00hs
Tobías Andrada sería el séptimo refuerzo de River.

Tobías Andrada sería el séptimo refuerzo de River.

Si las dos derrotas en fila en el comienzo del semestre empujaron a la dirigencia de River a acelerar en las negociaciones con Vélez es algo que probablemente nunca se sabrá, pero lo cierto es que ambos clubes llegaron a un principio de acuerdo para el traspaso de Tobías Andrada.

Si todo sigue su curso, el juvenil podría despedirse del Fortín tras el partido ante Talleres de este jueves.

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Tras una reunión que se dio este lunes entre los principales directivos de las dos instituciones se pactó la venta del 70% del pase del mediocampista de 19 años a cambio de 6 millones de dólares, más la venta de otro 20% por 2,5 millones a través de objetivos factibles. Estos son los números que están terminando de pulir.

¿Qué buscan con Tobías Andrada?

Andrada se convertiría así en el séptimo refuerzo de River en este mercado de pases, y llega para brindarle más profundidad a la mitad de la cancha. En ese sector, Eduardo Coudet hoy apenas cuenta con seis futbolistas, de los cuales cuatro cumplen roles similares en el centro: Fausto Vera, Aníbal Moreno, Lucas Silva y Mauro Arambarri.

El pibe de 19 años que tuvo una muy buena actuación en el último Mundial Sub-20 es un mediocampista que puede moverse a un costado del volante central como '8' clásico o incluso más pegado a la banda. Con despliegue y buen manejo, tiene desequilibrio y legada al área, aunque le debe agregar más gol a su juego. En Vélez lleva solo tres goles en 36 partidos.

Desde River esperan que las negociaciones puedan cerrarse en los próximos días y, de hecho, especulan con que Andrada se despida de Vélez este jueves ante Talleres. Si esto es así, se convertirá en el séptimo refuerzo para Coudet tras las contrataciones de Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

River Tobías Andrada Vélez Fútbol
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