Banco Entre Ríos presentará soluciones financieras en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario.

El Banco Entre Ríos participará del encuentro con asesoramiento, líneas de crédito y herramientas digitales para empresas y pymes.

El Banco Entre Ríos participará este miércoles 30 de julio del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunirá a empresarios, profesionales, académicos y representantes de distintos sectores productivos.

Bajo el lema "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable" , el encuentro se consolidó como uno de los principales espacios de debate del empresariado entrerriano sobre los desafíos económicos y productivos de la provincia y el país.

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Como uno de los principales sponsors del evento, la entidad financiera contará con un stand institucional y un equipo de oficiales de Negocio que brindará asesoramiento sobre productos y servicios destinados a empresas, pymes y emprendedores.

Financiamiento y soluciones digitales

Durante la jornada, el banco difundirá su oferta de herramientas financieras para impulsar la competitividad del sector productivo, entre ellas líneas para la compra de maquinaria nacional e importada, financiamiento para capital de trabajo, descuento de e-cheq a través de Office Banking, préstamos digitales en pesos y dólares y líneas sustentables para inversión, leasing y capital de trabajo.

Además, presentará su sistema de vinculación digital para empresas y personas con actividad comercial, que permite iniciar la relación con la entidad de manera completamente online.

Servicios para empresas

La propuesta también incluye soluciones para comercio exterior, con gestión digital de transferencias, órdenes de pago y acreditación de cobros; acceso a fondos comunes de inversión desde Office Banking y herramientas para administrar el pago de haberes de manera digital.

En materia de seguros, el Banco Entre Ríos ofrecerá coberturas para el sector empresarial, entre ellas Seguro Agro, ART y Seguro de Caución, destinado a garantizar contratos sin inmovilizar capital.

Con su participación en el Foro Anual del CEER, la entidad buscará fortalecer su vínculo con el entramado productivo provincial, acercando herramientas financieras, soluciones digitales y asesoramiento especializado para acompañar el crecimiento de las empresas entrerrianas.