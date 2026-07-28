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Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos

En Entre Ríos la medida regirá por un año, agiliza trámites y busca ampliar servicios, recursos y equipos en toda la red sanitaria provincial.

28 de julio 2026 · 16:33hs
Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos.

Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos.

El Gobierno de Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria en Salud Mental en todo el territorio provincial por el plazo de un año, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público frente al aumento sostenido de la demanda de atención.

La medida fue establecida mediante el Decreto Provincial Nº 2130/26 y permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en la materia.

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El objetivo es reforzar la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población.

Salud mental en Entre Ríos

En ese marco, la Dirección General de Salud Mental impulsará distintas acciones para fortalecer la capacidad operativa del sistema y profundizar el trabajo articulado entre las áreas del Estado. Entre ellas se incluyen la capacitación de los equipos de salud, la redistribución de recursos humanos, la creación de dispositivos intermedios y el fortalecimiento de los espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

La estrategia contará con la participación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), organismo encargado de coordinar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas vinculadas con la prevención, la asistencia y la protección de derechos.

Aumento de la demanda

Desde el Gobierno provincial señalaron que la decisión responde al crecimiento sostenido de las consultas por problemas de salud mental registrado en los últimos años, una tendencia que también se observa a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, citaron el informe Salud Mental Mundial Hoy 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que más de mil millones de personas viven con algún trastorno de salud mental, una de las principales causas de discapacidad en el mundo.

En Entre Ríos, el incremento de la demanda expuso la necesidad de ampliar la disponibilidad de equipos especializados y mejorar su distribución territorial para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios.

Con la declaración de la urgencia sanitaria, la Provincia buscará acelerar la implementación de políticas destinadas a ampliar la cobertura, fortalecer la red pública y mejorar la calidad de la atención en salud mental.

Entre Ríos Salud mental hospitales
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