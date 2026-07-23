Boca va por la ventaja en La Bombonera ante O'Higgins

El Xeneize recibirá desde las 21.30 al equipo chileno en la ida de los playoffs. Televisará ESPN. Boca va por un nuevo desafío internacional.

Boca y O’Higgins jugarán desde las 21.30 en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, vuelve a jugar frente a su gente tras la eliminación contra Universidad Católica con la necesidad de hacer un buen papel. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro del partido televisado por ESPN.

A dos meses de la durísima caída que supuso el fin del ciclo de Claudio Úbeda, el cuadro de la Ribera regresa a su hogar para afrontar la Copa Sudamericana contra O’Higgins, en el que será el segundo capítulo de la nueva era del Vasco Arruabarrena en el banco de suplentes, tras la victoria por 2 a 0 ante Sarmiento por la Copa Argentina.

El elenco Azul y Oro llegó a esta instancia luego de haber quedado en el tercer puesto de su grupo en la Libertadores, por debajo de Cruzeiro y Universidad Católica y únicamente por encima de Barcelona de Guayaquil. Por su parte, los chilenos fueron escoltas de San Pablo y superaron a Millonarios y Boston River para llegar a esta ronda.

Leandro Paredes, a días de jugar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, figura entre los citados y será titular, al igual que los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa. Leandro Lozano, la otra incorporación, es baja por lesión, al igual que Carlos Palacios. El lugar del uruguayo entre los titulares lo tomará Dylan Gorosito.

Durante la Copa del Mundo, Chile decidió no parar su fútbol y es por esto que el Celeste llega con un mayor rodaje: perdió sólo uno de sus últimos cinco partidos y está segundo en su grupo de la Copa local, además, ganó su duelo por Copa de la Liga. A pesar de su buen rendimiento en estas competiciones, marchan décimos en la liga.

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten, por lo que esta serie marcará, de momento, los únicos dos cotejos en el historial entre sí.

Formaciones para Boca y O’Higgins

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

Hora y TV: 21.30 (ESPN)

Árbitro: Andrés Matonte

Estadio: La Bombonera

Los otros partidos de la Copa Sudamericana

Esta jornada tendrá otros dos partidos: desde las 19, Bolívar recibirá en el estadio Hernando Siles de La Paz a Gremio de Porto Alegre, serie que tendrá su revancha el jueves 30 en Brasil, donde saldrá el próximo rival de San Pablo. Mientras que a las 21.30, Independiente Santa Fe será visitado en Bogotá por Caracas FC, llave que se definirá el próximo jueves en la capital venezolana y definirá al próximo adversario de River Plate.