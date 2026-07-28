La Municipalidad de Paraná aplicará la suba pese a no alcanzar un acuerdo con los gremios y mantendrá abiertas las negociaciones salariales.

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio.

La Municipalidad de Paraná liquidará los haberes de julio con un incremento salarial del 4% para los empleados municipales, pese a que no logró cerrar un acuerdo con las organizaciones sindicales en el ámbito de la Mesa de Diálogo Salarial.

La decisión fue adoptada por el Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico que continúa planteando dificultades.

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Mesa de Diálogo Salarial

Desde el municipio señalaron que, aunque las negociaciones con los gremios continúan abiertas, se resolvió avanzar con el pago del aumento para brindar una respuesta inmediata a los agentes municipales.

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Asimismo, el Ejecutivo ratificó su voluntad de mantener el diálogo con las entidades sindicales y de continuar las instancias de negociación para alcanzar futuros acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales, en función de las posibilidades financieras del municipio y de una administración responsable de los recursos públicos.

Los salarios estarán disponibles conforme al cronograma habitual de pagos.