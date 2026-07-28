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Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

La delegación de Entre Ríos obtuvo seis medallas de plata y cuatro de bronce en la competencia que se disputó en Tigre, Buenos Aires.

28 de julio 2026 · 14:14hs
Maximo Andino finalizó en el segundo puesto en la prueba de 10.000 metros llanos. 

Maximo Andino finalizó en el segundo puesto en la prueba de 10.000 metros llanos. 

La delegación de Entre Ríos tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo, al conquistar 10 medallas durante el certamen disputado en la flamante pista sintética del Polideportivo N° 2 "Domingo Faustino Sarmiento", en Tigre, provincia de Buenos Aires.

La cosecha provincial estuvo compuesta por seis medallas de plata y cuatro de bronce, en una competencia que reunió a los mejores atletas juveniles del país.

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A un paso del título en el Nacional U23 de Atletismo

La primera presea plateada llegó en los 10.000 metros, donde el victoriense Máximo Andino protagonizó un final ajustadísimo. El entrerriano registró un tiempo de 32:52.98, apenas una centésima por detrás del cordobés Martín Moleker, vencedor con 32:52.97. El podio lo completó el bonaerense Valentín Dini Palazzo, con 33:34.62.

En salto en largo, Nicolás Cousillas alcanzó la medalla de plata gracias a un mejor intento de 7,32 metros. El título quedó en manos de Martín Saavedra, de la Federación Metropolitana, con 7,71 metros, mientras que el bronce fue para Benjamín Aguilera (Metropolitana), con 7,00 metros.

Otra destacada actuación entrerriana se produjo en lanzamiento de disco, donde Lucas Miño obtuvo la plata con una marca de 45,01 metros. El campeón fue el bonaerense Tomás Pacheco Crespo, con 47,13 metros, y el tercer lugar correspondió a Lucio Van Weele, también de Buenos Aires, con 40,39 metros.

Miño volvió a subir al podio en lanzamiento de bala, esta vez con la medalla de bronce tras alcanzar 13,78 metros. En la misma prueba, el concordiense Natanael Bazualdo se quedó con la plata gracias a un lanzamiento de 14,22 metros, mientras que el oro fue para Joaquín Díaz, de la Federación Metropolitana, con 14,61 metros.

En lanzamiento de jabalina, Adrián Viso consiguió otra medalla plateada al registrar 60,10 metros, quedando muy cerca del santafesino Ezequiel Barra, ganador con 60,64 metros. El tercer puesto fue para Kevin Ávila, también de Santa Fe, con 54,18 metros.

Las pruebas de saltos también aportaron alegrías para la delegación provincial. En salto triple femenino, Milagros Orcellet obtuvo la medalla de plata con 11,29 metros, mientras que Angelina Latterman logró el bronce con 11,25 metros. El título nacional quedó para la salteña María Victoria Maccio Lorenzo, con 11,82 metros.

Otras medallas para los atletas de Entre Ríos

En lanzamiento de martillo femenino, Carmela Cocco sumó una nueva plata para Entre Ríos con un registro de 57,93 metros. La neuquina Giuliana Baigorria se consagró campeona con 59,07 metros, en tanto que Florencia Sánchez, de Buenos Aires, obtuvo el bronce con 48,97 metros.

Por su parte, en lanzamiento de martillo masculino, Diego Siconsky conquistó la medalla de bronce con 53,65 metros. La prueba fue ganada por el bonaerense Tomás Olivera, campeón panamericano junior en Asunción 2025, con 69,39 metros, mientras que la plata quedó para el santafesino Gael Cardozo, con 53,70 metros, apenas cinco centímetros por delante del entrerriano.

Finalmente, en los 400 metros con vallas, Luján Moneda se adjudicó la medalla de bronce con un tiempo de 1:03.59. La vencedora fue Milena Raschella, de la Federación Metropolitana, con 1:02.79, y la plata quedó para Mariana Scaramelli, de Montevideo, con 1:03.38.

Entre Ríos medallas Atletismo
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