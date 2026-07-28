Combustible: las ventas cayeron 2,9% interanual en junio

Las ventas de combustible en el país cayeron 2,9% interanual en junio y es el quinto mes consecutivo con resultado negativo. En Entre Ríos las ventas subieron.

Las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil durante junio, lo cual representa una caída del 2,9% frente al mismo mes de 2025 y un descenso del 6,2% respecto a mayo.

El consumo de naftas, que representó el 56% del total, bajó un 1,9% interanual, mientras que el gasoil tuvo un retroceso del 4,2%. Dentro de este último segmento, el gasoil común experimentó una merma del 8,9%, que fue compensada parcialmente por un crecimiento del 4,0% en el segmento Premium.

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Los datos surgen de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de registros de la Secretaría de Energía y que procesó la Agencia Noticias Argentinas. El trabajo destaca que la cifra de junio representa la “quinta baja consecutiva en ese nivel comparativo”.

Respecto al desempeño por empresas, YPF concentró el 55,1% del mercado, seguida por Shell con el 22,5% y Axion con el 12,0%. El informe detalla que “YPF mantuvo su liderazgo con un market share del 55,1% del total de ventas en junio, pero mostró una variación interanual negativa en sus ventas (-1,6%)”.

En el análisis regional, solo cuatro provincias mostraron aumentos en sus ventas: Neuquén (7,7%), Entre Ríos (1,3%), Tierra del Fuego (0,5%) y Mendoza (0,4%). En el extremo opuesto, 19 distritos registraron caídas, con los retrocesos más marcados en La Rioja (-8,0%), Formosa (-9,3%) y Salta (-11,3%).

Con estos resultados, el primer semestre de 2026 acumuló ventas por 8,21 millones de metros cúbicos, lo que implica una baja del 1,3% contra el año anterior.