Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

Este domingo, desde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, Deportivo Riestra recibirá a Boca Juniors por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Luego de la victoria ante O’Higgins por Copa Sudamericana, el conjunto del Vasco Rodolfo Arruabarrena pone primera en el certamen ante el siempre difícil Malevo dirigido por Guillermo Duró. El partido dirigirá Hernán Mastrángelo y será televisado por ESPN Premium.

Arruabarrena comenzó con el pie derecho su segundo ciclo como entrenador de Boca. Eliminó a Sarmiento en Copa Argentina y le ganó 1 a 0 a O’Higgins la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana en La Bombonera.

Ante el Malevo debutará en el torneo que cerrará la temporada 2026 del fútbol argentino con el objetivo de quedar entre los primeros tres de la tabla anual y asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Además, cabe remarcar que el primero será campeón de liga, tal y como ocurrió con Rosario Central el año pasado. En este sentido, el Xeneize se encuentra cuarto con 30 puntos, a cuatro del líder Independiente Rivadavia.

De cara a este partido el Vasco planea realizar al menos cuatro modificaciones: Malcom Braida ingresaría en lugar de Dylan Gorosito; Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal; Santiago Ascacíbar lo haría por Leandro Paredes, a quien el entrenador obligó a descansar tras haber disputado la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina y el duelo por Copa Sudamericana en apenas cuatro días; y Alan Velasco ingresaría por Sebastián Villa.

Riestra, por su parte, buscará mejorar la imagen tras un primer semestre flojo desde los resultados: finalizó último en la Zona A del Torneo Apertura y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En total cosechó tres victorias en el primer semestre y Gustavo Benítez tuvo que dejar su cargo. De la mano de Guillermo Duró, el Malevo eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales tras igualar 1 a 1 en los 90’.

La noticia destacada del mercado de pases fue el regreso de Milton Céliz, quien disputó el primer semestre del 2026 en Barcelona de Guayaquil, enfrentó a Boca en la Copa Libertadores y se fue expulsado en el duelo disputado en Ecuador. Además, llegaron otros cinco futbolistas: el ex-Patronato Carlos Quintana (Rosario Central), Marino Arzamendia (Olimpia), Ignacio Gariglio (Bolívar), Braian Sánchez (Bengaluru) y Thiago Lauro (Deportivo Morón). En cuanto a las bajas, la más saliente es la de otro exRojinegro, Jonathan Herrera, su goleador en 2025, que emigró a Sarmiento de Junín.

Esta será la primera visita de Boca al Guillermo Laza desde el ascenso de Riestra en 2023. Los dos partidos anteriores se disputaron en La Bombonera y el Malevo nunca pudo ganar: empataron 1 a 1 por la Liga Profesional 2024 y el Xeneize se impuso 1 a 0 en la primera fecha del Apertura 2026. En 2025 no se cruzaron porque integraron diferentes zonas.

Formaciones para Deportivo Riestra y Boca

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora y TV: 19.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Guillermo Laza.