A un día del duelo entre Boca y O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y en el marco de la inauguración de las obras en el Sector L de La Bombonera, Juan Román Riquelme dialogó en exclusiva con TyC Sports. El presidente del Xeneize habló sobre el regreso de Sebastián Villa y Rodolfo Arruabarrena a la institución, las eliminaciones en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores durante el primer semestre, y la irrupción de Tomás Aranda en Primera.

El regreso de Sebastián Villa a Boca produjo sensanciones encontradas en los hinchas. Por un lado, el Xeneize se hizo con los servicios de uno de los mejores jugadores del fútbol argentino; por el otro, contrató a un futbolista que fue denunciado y condenado por violencia de género en 2023, que demandó al club y que estuvo cerca de jugar en River en el mercado pasado.

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad"

Riquelme, contundente tras el regreso de Villa a Boca: "Todos merecemos una segunda oportunidad".

"Cuando nostros tuvimos la suerte de tenerlo en el club, hemos vivido momentos bastante raros. A Sebastián lo hacían ir a declarar el mismo día de los partidos. Con él hemos sido muy claros: le dijimos que él iba a seguir jugando si no pasaba nada y que si era sentenciado iba a dejar de hacerlo, que fue lo que pasó. Cuando pasó eso, acá no jugó más. Se fue a Mendoza y nadie se preguntaba nada", explicó Riquelme.

Y añadió: "El entrenador que tenemos hoy quería un delantero. Creemos que Villa cumple con todas las condiciones para jugar en este club y él tiene la ventaja que ya conoce todo. Lo único que queremos es que disfrute, que juegue a la pelota porque creemos que nos puede aportar cosas que el equipo está necesitando. Él para poder jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Él jamás se presentó en ningún lado a pedirle plata a Boca. Ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad".

Otro que regresó al club fue Rodolfo Arruabarrena. El Vasco tendrá su segunda etapa como entrenador tras la transitada entre 2014 y 2016, en la que levantó la Liga y la Copa Argentina 2015. Así explicó su decisión el presidente: "Sabemos que se ha nombrado mucha gente. Yo solo hablé con Arruabarrena. Es alguien a quien quiero mucho, he tenido la suerte de tenerlo de compañero acá en el club y en Villarreal. Hemos compartido muchísimos años jugando a la pelota, comidas entre las familias. Él ama al club igual que todos los bosteros, no dudó un segundo en venir y eso nos pone muy contento. Es una persona muy seria, que trabaja mucho y espero que este semestre podamos disfrutarlo".

Juan Román Riquelme no se guardó nada

"SABEMOS QUE NOMBRARON A MUCHOS. YO SOY DE HABLAR MUY POCO. HE HABLADO CON ARRUABARRENA Y CON NADIE MÁS"



Juan Román Riquelme reveló que Rodolfo "no dudó un segundo en venir" y que "es una persona muy seria". El presidente de Boca se refirió a la flamante incorporación del… pic.twitter.com/WxJMkcJYKM — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

Por otra parte, Riquelme dio su punto de vista sobre las eliminaciones en la Copa Libertadores y en el Torneo Apertura, dos situaciones que transformaron en negativo un primer semestre de Boca que en cuanto a los resultados y al juego venía siendo bueno y le pusieron punto final al ciclo de Claudio Úbeda.

En el certamen continental compartió grupo con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil. Finalizó tercero con siete puntos y cayó a la Copa Sudamericana. "A mí mucho no me gusta hablar de los árbitros, pero han pasado dos situaciones muy claras. Con Cruzeiro allá echan a Bareiro por no hacer nada. Y después, en cancha de Boca, la pelota pega en la mano del jugador de Cruzeiro y dio gol y la pelota pegó en la mano del jugador de Boca y no dio gol, entonces cuando es la misma jugada es raro. Si es mano para allá y es gol, y es mano para allá y no es gol, es raro. Fue con el mismo equipo en Brasil y en Buenos Aires. Si no hubiera pasado eso capaz Boca hubiese clasificado y Cruzeiro estaría jugando Sudamericana. Después tenemos que saber que acá con Católica no hemos hecho un buen partido, el equipo ese día estuvo apagado", declaró.

En el Apertura, en cambio, el Xeneize quedó eliminado frente a Huracán en un partido que tuvo de todo. El Globo se impuso 3 a 2 gracias a tres errores concretos de la defensa del conjunto de La Ribera y luego los palos y un Hernán Galíndez estelar no le permitieron al conjunto de Úbeda forzar aunque sea los penales con dos jugadores más en cancha. Así lo analizó Román: "Regalamos tres goles, no merecimos ganar. Quedamos afuera por culpa nuestra. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Tenemos que aprender y que no vuelva a repetirse. Cuándo vos regalás tres goles en un mano a mano es muy difícil ganar".

Por último, Riquelme dio su punto de vista sobre la irrupción de Tomás Aranda en la Primera de Boca, un joven que, a sus 18 años, ya porta su histórica número 10 y debutó en la Selección Argentina en un amistoso ante Honduras previo al Mundial. "Es un chico con mucha técnica, con muchas condiciones naturales. Creemos que con la edad que tiene lo tomó con mucha naturalidad. Nosotros tenemos que cuidarlo, que apoyarlo. Sabemos que acá se vive de una manera muy rápida, juegan dos o tres partidos y decimos que es el 'nuevo Messi'. Nosotros tenemos jugadores de mucha experiencia que son los que tienen que asumir el compromiso", explicó.

Y cerró: "Son chicos. Van a tener partidos buenos y partidos no tan buenos, es normal. Tenemos que estar agradecidos a los entrenadores de inferiores por formar jugadores que ayudaron mucho al primer equipo durante estos cinco o seis años".