Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

El caballo que había sido secuestrado por disposición judicial en el marco de una causa por presunto maltrato animal, y cuya desaparición generó un intenso operativo de búsqueda, fue hallado durante la tarde de ayer en Concepción del Uruguay.

El equino había sido incautado el sábado luego de desplomarse por agotamiento mientras tiraba de un carro en la esquina de Justo José de Urquiza y la peatonal Rocamora. A raíz de ese episodio, intervino personal policial y se dio inicio a actuaciones en el marco de la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección Animal, disponiéndose el secuestro tanto del caballo como del carro de tracción a sangre.

Tras el procedimiento, el animal quedó a disposición de la Dirección de Zoonosis Municipal, que resolvió mantenerlo provisoriamente en un predio ubicado en la intersección de J. J. de Urquiza y Santa Teresita hasta concretar su traslado.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo el equino desapareció del lugar. Cuando el personal de Zoonosis se presentó para efectuar el traslado, constató que el caballo ya no se encontraba en el predio, por lo que se dio inmediata intervención a la Policía.

El caballo fue finalmente recuperado

A partir de la denuncia, efectivos de la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración de la Brigada de Abigeato, desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas.

Finalmente, en horas de la tarde de este domingo, el caballo fue localizado y recuperado, quedando nuevamente bajo resguardo y a disposición de las autoridades intervinientes. La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que el animal fue retirado del lugar donde permanecía y determinar si existió la participación de terceros en su desaparición.