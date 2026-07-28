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Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional

Rogelio Frigerio asumió la conducción del bloque regional y anunció una agenda centrada en producción, obras e integración.

28 de julio 2026 · 16:23hs
Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional.

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional.

El gobernador Rogelio Frigerio asumió este martes la presidencia pro tempore de la Región Centro durante la XIX Junta de Gobernadores realizada en la ciudad cordobesa de San Francisco. La conducción del bloque de integración productiva quedó formalmente a cargo de Entre Ríos tras el traspaso encabezado por los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En la misma jornada quedó inaugurada la Casa de la Región Centro, nueva sede institucional del organismo, concebida como un espacio permanente para coordinar políticas entre las tres provincias y fortalecer el proceso de integración.

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La Región Centro reúne a Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, genera el 19,5% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y concentra el 36% de las exportaciones argentinas, consolidándose como uno de los principales polos productivos del país.

Producción, infraestructura y competitividad

Al asumir la presidencia, Frigerio planteó una agenda enfocada en fortalecer la producción, mejorar la infraestructura, aumentar la competitividad y profundizar la integración regional para generar mejores condiciones para el desarrollo económico y la creación de empleo.

Entre las prioridades inmediatas, propuso poner en funcionamiento el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, con sede en Rosario, y reclamó la implementación de un sistema de vigilancia alimentaria que garantice que los productos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias que rigen para la producción nacional.

En una mirada de largo plazo, sostuvo la necesidad de consolidar una matriz productiva sostenible y fortalecer una institucionalidad que trascienda los cambios de gobierno. En ese sentido, reiteró el respaldo de la Región Centro a la reducción gradual de las retenciones hasta su eliminación y al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como herramienta para ampliar mercados y potenciar las exportaciones.

Nueva sede institucional

Frigerio destacó que la Casa de la Región Centro permitirá profundizar el trabajo conjunto entre las provincias, coordinar políticas públicas y consolidar una agenda común para los más de ocho millones de habitantes que integran la región.

Durante el acto, Pullaro expresó el compromiso de Santa Fe para continuar fortaleciendo el bloque como motor productivo de la Argentina, mientras que Llaryora resaltó la capacidad y el compromiso del gobernador entrerriano para impulsar una nueva etapa de integración regional.

Acta constitutiva

En el marco del encuentro, los gobernadores firmaron el acta de constitución de la nueva sede institucional, que además albergará el Archivo Histórico de la Región Centro.

También participaron del acto el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Con la asunción de Frigerio, Entre Ríos quedó al frente de la presidencia pro tempore de un bloque considerado estratégico para el desarrollo productivo del país, con el compromiso de profundizar la coordinación entre las tres provincias para promover inversiones, infraestructura y crecimiento económico.

Frigerio Región Centro Producción
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