Torneo Clausura: derrota histórica de Boca ante Deportivo Riestra

El Xeneize cayó ante el Malevo en su estreno en el campeonato. Perdió desde el comienzo por los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz.

Boca Juniors vivió una de esas noches que quedan marcadas en su historia reciente. En una jornada inesperada y dolorosa, el Xeneize cayó goleado por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el debut del Torneo Clausura 2026, y sufrió un duro golpe ante un rival que aprovechó cada oportunidad que tuvo.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó al encuentro después de su triunfo por Copa Sudamericana, con la ilusión de comenzar con el pie derecho el campeonato local. Sin embargo, se encontró con un Riestra sólido, ordenado y efectivo, que golpeó en los momentos justos y terminó construyendo una victoria histórica.

Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

Boca tuvo la pelota durante gran parte del partido, pero careció de profundidad y no logró transformar la posesión en situaciones claras de gol. El Malevo, en cambio, mostró una contundencia absoluta: convirtió tres veces y dejó expuestas las dificultades defensivas del conjunto de la Ribera.

El primer golpe llegó apenas a los 7 minutos. En la primera aproximación del local, Antony Alonso ganó de cabeza tras un centro cruzado y la pelota quedó servida para Braian Sánchez, quien también con un cabezazo venció a Álvaro Montero y puso el 1-0.

El Xeneize intentó reaccionar rápidamente. Kevin Zenón fue el jugador más peligroso del equipo visitante y tuvo dos oportunidades para igualar. Primero, con un tiro libre desde la puerta del área que terminó en las manos del arquero Ignacio Arce, y luego con un remate desde afuera del área que obligó al guardameta del Malevo a realizar una gran volada sobre su palo derecho.

Pero cuando Boca buscaba acomodarse en el partido, Riestra volvió a golpear. A los 22 minutos, después de un tiro de esquina, Carlos Quintana ganó en lo alto y Antony Alonso apareció nuevamente de cabeza para corregir la trayectoria y marcar el 2-0.

El resultado obligó a Boca a adelantarse todavía más, aunque el dominio territorial no se tradujo en peligro. Riestra se replegó, cerró espacios y esperó su oportunidad para lastimar de contraataque.

Antes del cierre del primer tiempo, Zenón volvió a exigir a Arce, que respondió con otra intervención clave. Pero la historia tendría un capítulo más antes del descanso. A los 38 minutos, Alexander Díaz protagonizó una acción espectacular: recuperó la pelota luego de un córner a favor de Boca, recorrió todo el campo de juego y definió con enorme categoría ante la salida de Montero, con una exquisita vaselina para sellar el 3-0.

Boca fue goleado por Riestra en el Guillermo Laza

Riestra golea a Boca en el Guillermo Laza.

El complemento encontró a un Boca obligado a buscar una reacción. Arruabarrena movió el banco con los ingresos de Sebastián Villa y Óscar Romero, y más tarde mandó a la cancha a Miguel Merentiel y Tomás Aranda, pero el equipo nunca logró cambiar la dinámica del encuentro.

Riestra administró la ventaja con tranquilidad, mantuvo el orden defensivo y hasta contó con algunas aproximaciones para ampliar la diferencia. Boca continuó teniendo la pelota, aunque sin ideas para romper la estructura del conjunto dirigido por Guillermo Duró.

El Malevo también aprovechó para refrescar el equipo con los ingresos de Jonatan Goitía, Nicolás Benegas, Gariglio, Watson y González, mientras Boca intentaba encontrar una reacción que finalmente nunca llegó.

El pitazo final confirmó una derrota inesperada para el Xeneize, que sufrió uno de los golpes más duros de los últimos tiempos: perdió 3-0 ante Deportivo Riestra como visitante y comenzó el Torneo Clausura con una caída histórica.

Para el conjunto de la Ribera, la noche dejó mucho más que tres puntos perdidos. Dejó dudas, preocupación y la necesidad de una rápida recuperación en un campeonato que recién comienza, pero que ya le entregó una de sus mayores sorpresas.

Boca Juniors comenzó con la iniciativa en el estadio Guillermo Laza, donde intenta hacer valer el envión anímico que dejó su reciente triunfo por la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena monopolizó la posesión desde el pitazo inicial y buscó instalarse en campo rival, aunque sin demasiada profundidad.

La primera situación clara fue para el Xeneize. A los seis minutos, Alan Velasco bajó un balón dentro del área para Leonel Flores, que quedó de frente al arco, pero no logró conectar con precisión y desperdició una chance inmejorable para abrir el marcador.

La respuesta del local fue inmediata y letal. A los siete minutos, Antony Alonso ganó de cabeza tras un centro cruzado y asistió a Braian Sánchez, que apareció libre en el área para definir ante Álvaro Montero y establecer el 1-0 para Deportivo Riestra en la primera llegada del equipo de Guillermo Duró.

Con la desventaja, Boca deberá redoblar esfuerzos para revertir la historia en el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura, mientras el Malevo apuesta a sostener la ventaja con orden y aprovechar los espacios que pueda dejar el conjunto visitante.

Formación de Deportivo Riestra

Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana y Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Braian Sánchez; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Formación de Boca Juniors

Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.