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Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Tras el 3-0 ante Riestra, Boca volvió a caer por tres goles en un torneo local y un antecedente tiene sello entrerriano: el triunfo de Patronato en 2022.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

26 de julio 2026 · 21:50hs
Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Boca perdió 3-0 ante Riestra este domingo en el Guillermo Laza por el Torneo Clausura 2026 y el repaso de sus últimas derrotas amplias reveló un dato curioso: Patronato fue uno de los equipos que logró vencerlo por esa diferencia. Fue en Paraná, en 2022, por la Liga Profesional.

Desde 2022 hasta la actualidad, Boca sufrió solamente cinco derrotas en campeonatos argentinos por una diferencia igual o superior a tres goles. En ese registro aparecen Banfield, Patronato, Godoy Cruz, Tigre y ahora Riestra.

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El dato que sorprendió a los hinchas entrerrianos es que uno de esos partidos tuvo como escenario el estadio Presbítero Bartolomé Grella y como ganador al Patrón, que protagonizó una de las noches más recordadas de su historia reciente.

Fue el 31 de julio de 2022, por la fecha 11 de la Liga Profesional, cuando Patronato goleó 3-0 a Boca en Paraná en un contexto especial. El equipo dirigido por Facundo Sava venía de una semana convulsionada por los incidentes posteriores a la derrota frente a Barracas Central, pero respondió dentro de la cancha con una actuación inolvidable.

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

Patronato aparece entre las últimas goleadas que sufrió Boca en torneos locales

El primer golpe llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Carlos Zambrano no pudo despejar un pelotazo largo y Alexander Sosa aprovechó para asistir a Axel Rodríguez, quien quedó mano a mano con Agustín Rossi y definió para abrir el marcador. El delantero, que había pasado más de 12 horas en la Comisaría tras los incidentes frente a Barracas, no pudo contener las lágrimas después de marcar el 1-0.

Antes del descanso, Patronato volvió a golpear. Alexander Sosa apareció sin marca por el segundo palo y convirtió de cabeza para establecer el 2-0 y desatar la fiesta en Paraná.

Ya en el tramo final del encuentro, Jonás Acevedo se encargó de cerrar la goleada. Un tiro libre en el borde del área tuvo un desvío en Frank Fabra y terminó venciendo a Rossi para decretar el histórico 3-0.

Aquel triunfo fue clave para el Patrón en su lucha por mantener la categoría y quedó guardado como una de las grandes victorias del club en Primera División. Ahora, tres años después, el nombre de Patronato vuelve a aparecer cada vez que Boca sufre una derrota contundente.

Patronato Boca Torneo Clausura Liga Profesional
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