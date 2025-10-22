Los gurises de Patronato no paran de conquistar títulos

El equipo de la cuarta división de Patronato se coronó campeón del Torneo Clausura del campeonato de juveniles de la Primera Nacional. Los gurises del Rojinegro dieron la vuelta olímpica al derrotar el pasado sábado 3 a 0 a Atlético Rafaela, en el predio de La Crema.

Los dirigidos por Marcelo Candía se habían adueñado del primer torneo de la temporada. En consecuencia avanzaron directamente a la definición de la Zona Interior. De superar ese obstáculo protagonizará la definición de la temporada 2025.

Esta misma categoría hizo historia en 2024 al obtener el trofeo en el estadio de Colón de Santa Fe, donde derrotó 1 a 0 a San Martín de San Juan gracias al gol anotado por Nahuel Martínez, quien en la actualidad es el capitán de la cuarta división del Rojinegro.

El testimonio de Marcelo Candia

“En 2024 el plantel de cuarta división estuvo compuesto por las categoría 2004 y 2005. Este año está conformado por la 2005 y 2006 y vamos detrás del mismo camino. Estamos muy cerca. En lo que va del año perdió un sólo partido, que fue en la primera fecha que justo estábamos saliendo de la pretemporada, el equipo compitió en la Copa Túnel Subfluvial. No pudimos llegar a esa primera fecha como queríamos, nos agarró un poco mal parado en ese primer juego, pero después ganamos casi todos los partidos”, relató Marcelo Candía, DT de la mayor de las categoría juveniles del Santo, en diálogo con La Mañana de La Red.

El entrenador recordó que, alguno de los pibes que el año pasado saborearon las mieles del éxito, continúan formando parte del proceso exitoso del Rojinegro. “Del año pasado continúan Nahuel Martínez, que fue quien anotó el gol en la final ante San Martín de San Juan y en la actualidad es el capitán del equipo, el Colo Sosa, Lukas Ciarroca, Alejandro Leiva, por citar algunos. De hecho algunos de los pibes lo habíamos promocionado antes. Están desde hace dos años y medio con nosotros”, resaltó.

Observar el progreso de sus dirigidos genera satisfacción a los formadores. A su vez se les presenta el desafío de sostener un ciclo exitoso, sin olvidar que la mayor conquista es la promoción de juveniles al plantel superior.

Marcelo Candia.jpg Marcelo Candia, entrenador de la cuarta división de Patronato. UNO / Matías Larraule

“Hoy casualmente tuvimos una charla con los pibes porqué como que hay que vivir reinventándose. Les inculcamos que es lindo salir campeón, se disfruta, es un himno al corazón, un premio al esfuerzo que también realiza la familia, pero el fútbol es presente y no te podes quedar con lo que vas logrando porque no llegas a ningún lado”, indicó.

Luego añadió: “Hay que reinventarse, hay que tener la ambición, objetivos altos. Eso es lo que tienen estos chicos. Ellos salen a jugar en cualquier lado. Obviamente que como todo los equipo, hemos jugado mal, hemos perdido, pero tienen la intención de jugar y no ponen excusa. Les indicamos que en Patronato no hay excusa. Presentar la camiseta de Patronato significa que tenés que salir a ser protagonista. Obviamente que, como en todos los deportes vas a ir ganando y perdiendo, pero tienen esa moral alta, entrenan bien, tienen un grupo hermoso. Se ves la buena onda que tienen, como entrenan. La verdad que es muy fácil llevarlo”, infló el pecho.

Los pibes de Patronato pelean por el salto a Primera División

El cuerpo técnico que encabeza Candía trabaja con pibes que están a un paso de dar el salto a Primera División. Una categoría donde los juveniles no compiten únicamente en el torneo, sino que también luchan por ganarse un espacio en la consideración del DT del equipo profesional y por la firma de su primer contrato.

“Por suerte tuve teniendo relaciones con todos los técnicos que han llegado a Patronato. Algunos son más abiertos, como Gabriel Gómez. Con él estábamos todos los días juntos, charlábamos, hacíamos fútbol una vez por semana. Eso fue muy bueno para todos porqué fueron creciendo algunos chicos. Una cosa es verlos jugar en su categoría, donde se destacan, y otro es el escenario cuando en las prácticas de fútbol los delanteros enfrentan a (Santiago) Bellatti y al Monito Díaz, o cuando tienen que definir al momento de cruzarse con un arquero como Alan Sosa. Ahí es donde los vamos midiendo”, explicó.

El buen andar de los pibes del Santo más la acumulación de títulos, tanto en el Torneo de Juveniles de la Primera Nacional como en el ámbito de la Liga Pa- ranaense, visibilizó el trabajo silencioso que realizan los formadores en el predio La Capillita.

“Gracias a los títulos que ganó el selectivo se le prestó un poco más de atención a lo que vienen realizando. A su vez los pibes ganaron su espacio. Cuando Gómez se presentó el primer día me dijo que necesitaba un equipo duro para realizar una práctica de fútbol con aquellos jugadores que habían ido al banco de suplentes en el partido de Primera División y los que no habían sido convocados. Esas prácticas eran muy competitivas y los chicos fueron protagonistas. A su vez algunos fueron firmando sus primeros contratos, que ahí es donde les fue cambiando la vida a algunos. Además algunos chicos jugaban un día en la Liga y al tiempo los veía en el banco de suplentes en la Primera Nacional. Todo esto fue una motivación para ellos”, subrayó.

Por otro lado, Marcelo Candia afirmó que Patronato, de a poco, se ganó un nombre como club que le brinda espacio a los juveniles. “Hay chicos que quedan libre en distintos clubes que llaman para jugar en Patronato. Algunos de ellos llegan desde clubes que compiten en Primera División, pero ven que acá le dan la posibilidad a los chicos. Esto no es un detalle menor y es algo muy bueno para nosotros como institución”, cerró.