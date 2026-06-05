El próximo juego de Patronato en el Grella será con público visitante

Desde el oeste santafesino afirmaron que el juego entre Patronato y Atlético Rafaela se disputará con la presencia de ambas parcialidades.

La temporada 2026 de la Primera Nacional marcó el regreso del público visitante en algunos encuentros del certamen y Patronato fue uno de los clubes que se sumó a esta experiencia. El 29 de marzo el estadio Grella abrió las puertas de la tribuna Ayacucho para recibir a simpatizantes de Colón de Santa Fe.

En aquella oportunidad, los hinchas sabaleros ingresaron bajo la figura de público neutral. En barrio Villa Sarmiento las expectativas eran elevadas, ya que la dirigencia aspiraba a obtener una importante recaudación. Sin embargo, la respuesta de los aficionados santafesinos estuvo lejos de lo esperado.

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El alto valor de las entradas, que fueron fijadas en 70 mil pesos, sumado a la prohibición de ingresar con indumentaria y banderas identificatorias de Colón, atentó contra la convocatoria. Como resultado, apenas se comercializó cerca del 25 por ciento de la capacidad destinada a ese sector.

Pese a esa experiencia poco favorable desde el aspecto económico, Patronato volvería a recibir público visitante. Será en el encuentro correspondiente a la 18ª fecha, cuando el Rojinegro regrese al Grella para enfrentar a Atlético Rafaela.

El posteo de Atlético Rafaela

La novedad fue adelantada desde la propia institución santafesina. A través de sus redes sociales oficiales, la Crema difundió un flyer convocando a sus simpatizantes para acompañar al equipo en Paraná. “Todos a Paraná. Acompañamos al equipo ante Patronato. Domingo 14 de junio, 15.30 horas”, señala la publicación.

El mensaje de despedida de Patronato al Indio Solari

Embed ¡El domingo 14 de junio nos vemos en Paraná!#VamosCeleste#PrimeraNacional pic.twitter.com/qYswRK5IEi — Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) June 4, 2026

No obstante, desde la Subjefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos confió a Ovación que hasta el momento no existe una solicitud formal por parte de la dirigencia rojinegra para diagramar un operativo de seguridad que contemple la presencia de público local y visitante. De todos modos, desde la fuerza aclararon que, en caso de existir acuerdo entre las instituciones y los organismos competentes, la logística correspondiente puede organizarse durante la semana previa al compromiso.

Antecedentes con público visitante en la Primera Nacional

En lo que va de la temporada 2026, apenas cuatro encuentros se disputaron con ambas parcialidades. La mayoría tuvieron lugar en territorio bonaerense, en los cruces entre Quilmes y Nueva Chicago, Colegiales y Temperley, y Ciudad Bolívar frente a Ferro. El restante fue el clásico santiagueño entre Mitre y Güemes, disputado con presencia de hinchas de ambos equipos.