Al finalizar el cotejo en el Brigadier Estanislao López, cancha de Colón de Santa Fe, los jugadores Nahuel Martínez y Román Peralta, más el DT Marcelo Candia, dialogaron con UNO acerca de esta inmensa alegría. “Siento que no hay nada más lindo que esto. Se formó un grupo hermoso y nadie más que nosotros se lo merecía. Venimos entrenando desde el 3 de enero. Nos rompimos el lomo para lograrlo y eso me deja muy contento. Todos los que integramos este plantel lo merecemos. El grupo de jugadores, el cuerpo técnico y la familia que siempre acompaña. Hay compañeros que no ven la familia hace rato. Doblemente alegría por todo lo que mencioné”, dijo el defensor central Nahuel Martínez.

Nahuel fue el goleador de la noche. “El gol ayudó para darle el triunfo al equipo. En todo el año no pude convertir pero se me dio justo en la final. Es una alegría inmensa. Se lo quiero dedicar a mi familia. A mi viejo, a mi vieja, mi hermano, mi novia, mi tía y los que siempre bancaron”, agregó el zaguero.

“Somos justos campeones porque este grupo trabajó incansablemente para lograrlo. Ahora unas merecidas vacaciones por el gran año que tuvimos”, cerró.

Patronato demostró carácter en este 2024

Patronato campeon AFA Cuarta División.jpg Los jugadores de Patronato celebraron la conquista nacional. UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, Román Peralta, el arquero figura en la final ante Aldosivi, expresó sus emociones: “Es muy satisfactorio poder terminar el año así. Estoy muy orgulloso de este grupo excelente que formamos con los chicos. Siempre nos bancamos unos a otros. Nos convertimos en familia y eso, a la larga, trae buenos resultados”.

“En el juego no tuve tanto trabajo como en partidos anteriores pero se debe al gran funcionamiento del equipo. De igual manera fue un partido duro, parejo en la mitad de la cancha. Sufrí un montón cada vez que ellos intentaban generar peligro”, recordó Peralta sobre la final ante San Martín de San Juan.

“La unión del grupo hizo que compitamos de igual a igual en todos los torneos que disputamos. Nos merecemos esta alegría por todo lo que trabajamos, por como es cada uno con esa humildad, esas ganas y una sonrisa en cada entrenamiento. Nos bancamos en todo, en cada caída nos levantamos. Ahora a descansar porque ha sido un año muy largo”, cerró el arquero del conjunto Rojinegro.

Para culminar, Marcelo Candia celebró la conquista de sus jugadores y expresó lo que sintió tras el pitido final: “Estoy muy contento. Cerramos un año bárbaro. Estos chicos se merecían todo esto. Me parece que sufrimos innecesariamente pero no por ataques del rival, sino por nosotros no poder cerrarlo”, dijo, haciendo referencia a las chances malogradas en cancha de Colón.

“Fue un año en el que competimos los 12 meses. Desde diciembre del año pasado que jugamos una final con Belgrano hasta hoy ganamos 5 títulos. Es algo increíble y somos justos ganadores porque no descansamos nunca”, dijo el DT y cerró: “Por eso terminamos muy cansados, ya no dábamos más. Ahora queda descansar. Que los jugadores se vayan de vacaciones y nosotros también porque lo necesitamos. Hace 3 años que no paramos. Estamos muy orgullosos por todo lo logrado”.