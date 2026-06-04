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Patronato eliminó a UNL y habrá clásico en la final de la Copa Túnel Subfluvial

Patronato venció 5 a 3 a UNL en el juego decisivo de la serie de semifinales. El Rojinegro enfrentará en la final a Atlético Paraná.

4 de junio 2026 · 10:21hs
Patronato eliminó a UNL y habrá clásico en la final de la Copa Túnel Subfluvial

Patronato se convirtió en finalista de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina. El Rojinegro selló su clasificación al encuentro decisivo tras superar con autoridad a Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe en una de las semifinales del certamen.

En el partido de vuelta, disputado en el estadio Grella, el conjunto de barrio Villa Sarmiento se impuso por 5 a 3 y ratificó la ventaja conseguida en el encuentro de ida. De esta manera cerró la serie con un contundente resultado global de 8 a 3 para avanzar a la gran definición.

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Los goles del elenco paranaense fueron convertidos por Tomás Jumilla, Ignacio Giacinti, Tomás Pereyra, Genaro Aumassane y Luka Ciarroca. Por el lado de la visita anotaron Diego Salvagiot, de penal, Santiago Cancellieri y Cristian Espíndola.

Habrá clásico en la final

La definición de la Copa Túnel Subfluvial tendrá un atractivo especial. Patronato se medirá ante Atlético Paraná en una nueva edición del clásico más importante de la capital entrerriana.

El Decano obtuvo su boleto a la final luego de dejar en el camino a Unión de Santa Fe en la otra serie semifinal, por lo que el título quedará en manos de uno de los dos máximos representantes del fútbol paranaense.

La expectativa ya comenzó a crecer entre los hinchas de ambos clubes. Se viene una final cargada de historia, rivalidad y emociones, con Patronato y Atlético Paraná frente a frente en la búsqueda de la consagración en la Copa Túnel Subfluvial 2026.

Patronato Copa Túnel Subfluvial Clásico
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