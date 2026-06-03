Primera Nacional: Patronato ubicó la mira en el mercado de pases

En Patronato proyectan hacer uso de las cuatro incorporaciones que permite el reglamento. La premisa será potenciar la ofensiva.

Patronato ubicó la mira en el mercado de pases de cara al segundo semestre en la Primera Nacional.

El empate ante Tristán Suárez dejó más que un punto para Patronato. También expuso una realidad que atraviesa al plantel desde el inicio de la temporada. Quien lo puso en palabras fue el capitán Alan Sosa, que sorprendió al iniciar su análisis del encuentro con una frase contundente: “Necesitamos que vengan refuerzos”.

La declaración del arquero no hizo más que visibilizar una situación que el cuerpo técnico viene padeciendo desde hace varios meses. Entre lesiones, suspensiones y diferentes contratiempos físicos, el Rojinegro no logró repetir una misma formación a lo largo de los 15 encuentros disputados en el campeonato de la Primera Nacional.

Los juveniles ganaron terreno en Patronato

La falta de continuidad en el once titular dejó al descubierto una de las principales dificultades del conjunto de barrio Villa Sarmiento: un plantel corto para afrontar las exigencias de una categoría extensa y competitiva. Ante este panorama, varios juveniles de la institución tuvieron la oportunidad de ganar terreno en el primer equipo.

Uno de ellos fue Alejo Miró, quien luego de su debut en Primera División de la mano de Rodolfo De Paoli en 2023 comenzó a sumar mayor rodaje en esta temporada. También Santiago Piccioni encontró espacio en la consideración del cuerpo técnico tras sus pasos por Fénix y Sarmiento de Resistencia, convirtiéndose en una alternativa para la última línea.

A ellos se sumó Ignacio Giacinti, goleador del equipo de Cuarta División que se consagró campeón del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional 2025, quien ya tuvo su estreno oficial en la derrota ante Güemes de Santiago del Estero.

Ignacio Giacinti Patronato Ignacio Giacinti debutó esta temporada con la camiseta de Patronato Prensa Patronato

Las bajas por lesión fueron una constante en el semestre. Fernando Evangelista estuvo cinco fechas fuera de las canchas debido a una fractura en el pómulo derecho. Nahuel Genez se perdió 11 jornadas por distintas molestias musculares. Federico Bravo, por su parte, debió someterse a una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura en el tabique nasal.

El sector ofensivo fue el más afectado. Tomás Attis, una de las incorporaciones para esta temporada, apenas integró seis convocatorias. Renzo Reynaga estuvo ausente durante cuatro encuentros por problemas musculares. Hernán Rivero no pudo estar en los dos compromisos más recientes y Franco Soldano quedó desafectado a último momento del duelo frente a Tristán Suárez debido a una sobrecarga muscular.

Esa sucesión de inconvenientes obligó al entrenador Marcelo Candia a improvisar soluciones. Ante el Lechero apostó por una dupla ofensiva inédita durante 2026, integrada por Reynaga y Joaquín Barolín, una muestra clara de las dificultades que enfrenta para sostener variantes en ataque.

El mercado de pases que se viene para el Rojinegro

Con cuatro fechas aún por disputarse para completar la primera rueda, Patronato ya comienza a mirar de reojo el próximo mercado de pases. Tras el cierre de esta etapa, la Primera Nacional ingresará en un receso de una semana y los clubes tendrán la posibilidad de incorporar hasta cuatro futbolistas.

En ese contexto, el cuerpo técnico ya elevó una lista de prioridades. La principal preocupación está centrada en el frente de ataque. Candia pretende sumar una referencia ofensiva de área, un delantero con movilidad por todo el frente ofensivo y un mediocampista de características ofensivas capaz de desempeñarse por ambas bandas para aumentar la competencia interna junto a Juan Carlos Salas, Alejo Miró, Valentín Pereyra y Agustín Araujo.

Mientras Patronato busca mantenerse en la pelea por los puestos de protagonismo, la frase de Sosa dejó en claro que puertas adentro entienden que para sostener esa aspiración será necesario reforzar un plantel que ha debido convivir con las urgencias durante buena parte del campeonato.